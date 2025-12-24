¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¡¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó»àµî¡¡78ºÐ¡¡ÃË»Ò¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ÇºÇÂ¿94¾¡¡¡S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Ç
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ÇºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»94¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÈøºê¾»Ê¡Ê¤ª¤¶¤¡¦¤Þ¤µ¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á23Æü¡¢¸á¸å3»þ21Ê¬¤Ë»àµî¤·¤¿¡£78ºÐ¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤Ç¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Å·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¸Î¿Í¤Î°ä»Ö¤Ë¤è¤ê¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Î²ÈÂ²Áò¤È¤·¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢¸åÆü¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1947Ç¯ÆÁÅç¸©½Ð¿È¡£1964Ç¯½Õ¡¢ÆÁÅç³¤Æî¹â¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£ÍâÇ¯¡¢¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂÆ¯3Ç¯¤ÇÂàÃÄ¤·¤Æ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤Î71Ç¯ÆüËÜ¥×¥í¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¤ï¤º¤«3¥«·î¤Ç5¾¡¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¯À©¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿73Ç¯¤Ë½éÂå¾Þ¶â²¦¤È¤Ê¤ê80Ç¯Âå¤ËÄãÌÂ¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Éü³è¤¹¤ë¤È°µÅÝÅª¤ÊÈôµ÷Î¥¡¢¹â¤¤µ»½Ñ¤òÉð´ï¤Ë94Ç¯¤«¤é¤Î5Ç¯Ï¢Â³¤ò´Þ¤à·×12ÅÙ¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡96Ç¯¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤Î¥×¥íÄÌ»»100¾¡¤òÃ£À®¡£02Ç¯Á´Æü¶õ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Ï55ºÐ¤ÇºÇÇ¯Ä¹Í¥¾¡µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£ÄÌ»»113¡Ê¥Ä¥¢¡¼94¾¡¡Ë¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤â73Ç¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ÇÆüËÜÀª¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î¥È¥Ã¥×10¤È¤Ê¤ë8°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É³èÌö¡£89Ç¯Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Ï°ì»þ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤ÉÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ê6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡66ºÐ¤À¤Ã¤¿13Ç¯¤Ä¤ë¤ä¥ª¡¼¥×¥ó½éÆü¤Ë¤Ï62¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Ä¥¢¡¼»Ë¾å½é¤Î¥¨¡¼¥¸¥·¥å¡¼¥È¤òÃ£À®¡£17Ç¯¥Û¥ó¥Þ¡¦¥Ä¥¢¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤â2ÅÙÌÜ¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¥´¥ë¥Õ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤òÎ©¤Á¾å¤²¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¤â¿ÔÎÏ¡£¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ºûÀ¸Í¥²Ö¡¢À¾¶¿¿¿±û¡¢º£µ¨¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼Ç¯´Ö½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¤é¤ò°é¤Æ¤¿¡£