栄光の夏から60年〜三池工業の今（後編）久しぶりにその校名をニュースで聞いた。今夏の福岡大会開会式。選手宣誓を務めたのは、三池工主将の安武仁だった。「自分のため、チームのため、支えてくれたすべての方に感謝を伝えるため、力の全てを出し切って戦うことを誓います」力強い宣誓を終えた瞬間、観客から暖かな拍手が送られた。「MIIKE」の黒文字が胸部分に刺繍された白地のユニホームが、久留米市野球場の砂煙と、緑