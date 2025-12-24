宅飲みすると、夫と女友達がいつも同じタイミングでトイレに…1時間に1回のペース「心底嫌です」と怒る妻の投稿【再配信】

2025年も残りあとわずか。今年もキャリコネニュースは2000本以上の記事を配信してきた。その中から年末スペシャルということで、特に印象的だった記事をご紹介する。怪しすぎる夫に対して、妻がとった行動は――。

夫や妻が不倫しているかもしれない――。決定的な証拠はないものの、モヤモヤしている人はいるだろう。お悩み解決掲示板に1月中旬、

「夫と女友達がいつも同じタイミングでトイレにいきます」

という悩みが寄せられた。投稿者の家で宅飲みすると、ほぼ毎回のように見られる光景だという。夫と女友達の間には何かあると見るほうが自然かもしれない。（文：天音琴葉）

トイレは一つだけ……「あんたらカップルなん？」

トイレは2階に一つあるだけだ。それなのに女友達が「トイレ行こう」と立ち上がると、夫は「じゃあ俺もー」と連れ立っていくそう。

二人はすぐ戻るそうだが、「2階でなんかしてんの？ 内緒話？」と投稿者が訝しむのも無理もない。

と言うのは、前回は女友達が7回トイレに立ったうち、6回は夫が付いていった。「1時間に1回くらいのペース」とはかなりの頻度だ。しかも、前回の飲み会だけではなく、「その前もその前々回もずーっとそう」とぼやいた投稿者は、

「あえて他人が入ってすぐにトイレ？ あんたらカップルなん？ と心底嫌です」

と続けた。そもそもトイレを出た直後に入られたら、嫌な気持ちになる人もいるだろう。この女友達はなんとも思わないのか不思議だ。

「毎回キスくらいはしていそう」

コメント欄では「申し訳ないですけど何もないわけないと思うよ」と、夫と女友達の関係を疑う人がほとんどだ。ほかにも

「じゃなかったら、友達の旦那が毎回トイレ着いてきたらキモイって思うのが普通だもん（原文ママ）」

と書かれている。確かのその通りだ。こんな書き込みをする人も。

「トイレに行くと言って、毎回キスくらいはしていそう。親戚に、親友（女）を交えてBBQをしているうちに、自分の旦那を寝取られて離婚になった人がいるよ」

実は、夫には不倫の過去が!?

対策として、「トイレ近くに見守りカメラ的な物付けたらいいのでは」と提案した人もいる。主に外出時、ペットや小さな子どもの様子を確認するためのカメラだ。このコメントに投稿者は次のように返信した。

「前科持ちであんまり信用できないんでカメラ設置して確認してから考えて話します」

どうやら夫には不倫した過去があるようだ。

もしカメラに不倫の証拠が映っていなかったら、「疑われる事はするな！って旦那に言ったら良いよ」というコメントの通りだろう。理由を話した上で、宅飲みをやめたいと言ってもいいかもしれない。【参照元：お悩み解決掲示板 https://onayamifree.com/】

