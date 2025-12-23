大会名：ショップライトLPGAクラシック

期間：6/6～8

コース：シービューGC

ヤード：6197

パー：71

【写真】渋野日向子、27歳バースデーの“超シブコスマイル”に祝福続々 復活願う声も「明るい明日が待っている」「復活を信じて待つ」

渋野 日向子 ショップライトLPGAクラシックの戦績、順位は？

※この記事では、6/6～8に開催されたショップライトLPGAクラシックでの渋野の戦績や順位を振り返ります。

ショップライトLPGAクラシックが6/6～8、シービューGC（6197ヤード、パー71）で行われた。渋野 日向子は初日65位タイでスタート。第2ラウンドは52位タイ、第3ラウンドは29位タイで大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。

第1ラウンド：3バーディ・3ボギーの71、トータル71で首位と8打差の65位タイ

第2ラウンド：4バーディ・2ボギーの69、トータル140で首位と9打差の52位タイ

第3ラウンド：4バーディ・1ボギーの68、トータル208で首位と10打差の29位タイ

ショップライトLPGAクラシック とは？

1986年に始まった大会で、3日間54ホール競技が特徴。2010年には宮里藍が優勝している。今大会はアメリカのジェニファー カプチョが優勝。賞金262,500ドルを獲得した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載