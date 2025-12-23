¥ì¥È¥í½ãµÊÃã¤Î¼ã¼Ô¿Íµ¤¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¡í¸À¤¤Ê¬¡í
¥ì¥È¥íµÊÃãÅ¹¤Ï¡Ö²ø¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¡×¤«¤é¡Ö±Ç¤¨¤ë¥ª¥·¥ã¥ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ø
Ï·ÊÞ¤Î½ãµÊÃã¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£¥Ö¡¼¥à¤Î¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢½ÏÎý¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬Æþ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤È¤¤¤¦ÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤È¼ã¤¤¿Í¤Ë¿Íµ¤¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤äÃÓÂÞ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤òº¬¾ë¤Ë¤¹¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¾¯¤·¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Âç¿Í¤Î¼Ò¸ò¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎµÊÃãÅ¹¡¢¤½¤Î¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤òÃÎ¤ëÃË¤¿¤Á¤¬¡¢³ä¤È¥È¥ó¥Ç¥â¤ÊµÊÃãÅ¹ÈëÏÃ¤ò¸ì¤ë!
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î½ãµÊÃãÅ¹¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¡ÖÇì¼ß¡×¡Ú¿å¾¦Çä¤äAV½÷Í¥¤ÎÌÌÀÜ¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡Û
¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö½ãµÊÃã¡×¤¬¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£à¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨á¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄêÃå¤È¤È¤â¤Ë½ãµÊÃã¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¬µÞÁý¡£
º£¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö¡ô½ãµÊÃã¡×´ØÏ¢¤ÎÅê¹Æ·ï¿ô¤ÏÌó100Ëü·ï¡¢Îà»÷¤¹¤ë¡Ö¡ô¥ì¥È¥íµÊÃã¡×¤Ê¤É¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Êµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤ä½ãµÊÃã¤Ï°ì²áÀ¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢SNS¤Ë¤ª¤±¤ëÄêÈÖ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢Ê¿Æü¤Ç¤â¼ã¼Ô¤ä½÷ÀµÒ¤Î¹ÔÎó¤¬ÌÜÎ©¤Ä½ãµÊÃã¤ÏÆÃ¤ËÅÔÆâ¤ÇÁý¤¨¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏË¬Æü³°¹ñ¿ÍµÒ¤Î¿Íµ¤¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á¤Î½ãµÊÃã¤Ë¤ª¤±¤ëµÒÁØ¤ÎÊÑ²½¤Ï·ã¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¾¯¤·¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿å¾¦Çä¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ä¥ä¥¯¥¶¤Ã¤Ý¤¤¿Í¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿Å¹¤Ë¡¢º£¤Ï¼ã¼Ô¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¥ì¥È¥íµÊÃãÅ¹¤ò³Ú¤·¤à¼ã¤¤½÷À¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·½É¤äÃÓÂÞ¤ÎµÊÃãÅ¹¤ò30Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥¢¥À¥ë¥È¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ²È¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°ÂÅÄÍý±û»á¤À¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¿·½É¤äÃÓÂÞ¤Î±Ø¼þÊÕ¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ï¡¢¿å¾¦Çä¤äAV½÷Í¥¤ÎÌÌÀÜ¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢²ø¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ä¤â¤¿¤à¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ä¥Ð¤¤»ö·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÎ¡¢¿·½ÉË¿½ê¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ë¿µÊÃãÅ¹¤Ï¡¢¥¨¥íËÜ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¡¢¤¢¤ë¥¨¥íËÜ¤Î½÷À¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¥¨¥í¶È³¦¤Î¿Í¤Ï¡¢¤³¤ÎÅ¹¤ò½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê¹ß¤ÏÊÌ¤ÎµÊÃãÅ¹¤¬¥¨¥íËÜ´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¼ç¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤â¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤¿¦¶È¤Î¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¿·½É¤Ç¤Ï1990Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤¿¡Ö¥«¥È¥ì¥¢¡×¤¬»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤È°ÂÅÄ»á¤Ï¸À¤¦¡£Åì¸ý¤Îµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¶á¤¯¤ÎÃÏ²¼¤Ë100°Ê¾å¤ÎµÒÀÊ¤¬ÊÂ¤ÖÂç·¿Å¹¤Çà¥Þ¥ó¥â¥¹µÊÃãá¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕ¤Ç²¿»þ´Ö¤¤¤Æ¤âÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤Å¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤â½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¡²è´Ø·¸¤Î¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢Å¹Æâ¤Ç¸¶¹Æ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¥«¥È¥ì¥¢¤Ë¤¿¤à¤í¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¡²èÆ±¿Í»ï¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¸å¤ËÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÆ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀÎ¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ï¤¿¤À»Å»ö¤·¤¿¤ê¡¢²Ë¤òÄÙ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢àÂç¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ìá¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¤Î´«Í¶¤ä¥¨¥í¶È³¦¤ÎÌÌÀÜ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡£
¿·½É¤Ë¤Ï¡ØàÝàê¥¿¥¤¥à¥¹¡Ù¤ä¡ØàÝàêÀ¾Éð¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎµÊÃãÅ¹¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âº£¤ÏÁ±ÎÉ¤½¤¦¤Ê¼ã¼Ô¤ÎµÒ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Îº¢¤òÃÎ¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÚµÊÃãÅ¹¤¬µï¾ì½ê¤Ë¡£¡ÖÃÌÏÃ¼¼ÂìÂô¡×¤Î»þÂå¡Û
Åìµþ¡¦¿·½É¡ÖàÝàê¥¿¥¤¥à¥¹¡×¡£1967Ç¯ÁÏ¶È¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¹Æâ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÀÊµÊ±ì²Ä
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Ö¥í¥Õ¥È¥×¥é¥¹¥ï¥ó¡×¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂçÄÚ¥±¥à¥¿»á¤â¡¢Ê¿À®»þÂå¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÁ°¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ïà¤ª¤¸¤µ¤ó¤Îµï¾ì½êá¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÉôÄ¹¤Ê¤é¤¤¤Ä¤â¤ÎÅ¹¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·¡Ù¤¬¤Ç¤¤ëÅ¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
Å¹¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ÆµÊÃãÅ¹¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¡»¡»¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤¬¡Ø¢þ¢þ¤µ¡¼¤ó¡¢¡ß¡ß¤µ¤ó¤«¤é¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡ØÂìÂô¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¤è¡×
¡ÖÂìÂô¡×¤È¤Ï¡¢2005Ç¯¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃÌÏÃ¼¼ÂìÂô¡×¤Î¤³¤È¡£¿·½É¤äÃÓÂÞ¡¢¸æÃã¥Î¿å¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤¬1000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤¤²Á³ÊÂÓ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²¿»þ´Ö¤Ç¤âÂÚºß¤·¤Æ¤è¤¯¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¤¬¤è¤¯¤¿¤à¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¸æÍÑÃ£¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤¬ÄÙ¤ì¤¿¸å¤Ï¡ØµÊÃã¼¼¥ë¥Î¥¢¡¼¥ë¡Ù¤¬ºÇ¸å¤Î¤È¤ê¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥ë¥Î¥¢¡¼¥ë¤â10Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¶Ø±ì²½¡Ê¼ç¤Ë»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³¡Ë¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤èµÊÃãÅ¹¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤Îµï¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤â¤½¤âº£¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¶ÐÌ³Ãæ¤ËµÊÃãÅ¹¤Ç¥À¥é¥À¥é¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤â·ÐÈñ¤¬ÀÚ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡£µÊÃãÅ¹¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤Îµï¾ì½ê¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ï¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¡ÖÇì¼ß¡×¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î½ãµÊÃãÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÊ¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿°ÂÅÄÍý±û»á¤ÈÂçÄÚ¥±¥à¥¿»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤Ì¾Å¹¤À
·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¡Ø¥«¥Õ¥§¤ÈÆüËÜ¿Í¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉµÊÃãÅ¹Ê¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤âÂ¿¤¤¹â°æ¾°Ç·»á¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖÀÎ¤ÎµÊÃãÅ¹¤¬µÒ¤ò¸Æ¤Ö¤¿¤á¤Î¥¥é¡¼¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡ØÎäË¼´°È÷¡Ù¤È¡Ø¹â¹»ÌîµåÊü±ÇÃæ¡Ù¤Ç¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤¬µÊÃãÅ¹¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¿¦¾ì¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ï¸·Ì©¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¡¢³°²ó¤ê¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÏGPS¤Ç°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£¶ÐÌ³Ãæ¤ËµÊÃãÅ¹¤Ç¹â¹»Ìîµå¤ò¸«¤ëÍ¾Íµ¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÆ¯¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢µÊÃãÅ¹¤Î¼ûÍ×¤ÎÊý¸þÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤äÈË²Ú³¹¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ï½¾Íè¤Î¥á¥¤¥ó¸ÜµÒ¤À¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚµÊÃãÅ¹¤Î¶ì¶¤Èà±Ç¤¨á¤È¤¤¤¦³èÏ©¡Û
¼Â¤Ï½ãµÊÃã¥Ö¡¼¥à¤ËÊ¨¤¯º£¤â¡¢µÊÃãÅ¹¤Î¿ô¼«ÂÎ¤Ï¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµÊÃãÅ¹¤Î¿ô¤¬¥Ô¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï1981Ç¯¤Ç¤¹¡£Ìó15Ëü4600Å¹¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é½ù¡¹¤Ë¸º¾¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢2012Ç¯¤Ë¤ÏÌó7ËüÅ¹¤ÈÈ¾¸º¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎµÊÃãÅ¹¤¬È÷¤¨¤Æ¤¤¤¿Â¿ÍÍ¤Êàµ¡Ç½á¤òÂåÂØ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ºÇ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¾ì¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡×¤À¡£
¡Ö´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¿Ê²½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹°Ê³°¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÎ¤ÏÈË²Ú³¹¤Î±ØÁ°¤Ë¤Ï24»þ´Ö±Ä¶È¤ÎµÊÃãÅ¹¤¬¤¢¤ê¡¢¿¼ÌëÎÁ¶â¤¬Å¹ÊÞ¤Î¹â¤¤ÄÂÎÁ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ø»ÏÈ¯¤Þ¤Ç»þ´Ö¤òÄÙ¤¹¤¿¤á¤Î¾ì½ê¡Ù¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤âÌ¡²èµÊÃã¤ä¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤ËÂåÂØ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢2010Ç¯Âå¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¶Ø±ì¤Þ¤¿¤ÏÊ¬±ì²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎµÊÃãÅ¹¤¬¡Ø¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤¦¤¿¤á¤Î¾ì½ê¡Ù¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö½ãµÊÃã¤ÏÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿Îò»Ë¤¬Å¹¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹¼ç¤Î¹âÎð²½¤ä·úÊª¤ÎÏ·µà²½¤¬¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾õ¶·¤ò¥³¥í¥Ê²Ò¤¬½±¤¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÅ¹¼ç¤¿¤Á¤Ë¡Ø¤ä¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¡Ù¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¥Ö¡¼¥à¤ÇµÒÂ¤¬Ìá¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯ÇÑ¶È¤òÁª¤ó¤ÀµÊÃãÅ¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸½ºß¤ÎµÊÃãÅ¹¿ô¤ÏÌó6ËüÅ¹°Ê²¼¤È¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î4³ä°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¸º¾¯¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤À²ÃÂ®Ãæ¤Ç¤¹¡×
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Ç¯ÅÙ¤ÎµÊÃãÅ¹¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Ï25Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤Ë66·ï¤È²áµîºÇÂ¿¥Ú¡¼¥¹¤òµÏ¿¡£Ç¯ÅÙÎß·×¤Ç¤Ï²áµîºÇÂ¿·ï¿ô¤ò¹¹¿·¤¹¤ë²ÄÇ½À¤µ¤¨¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤ÎµÊÃãÅ¹¤ÏÃÏ¸µÌ©Ãå·¿¤Î¥í¡¼¥«¥ëÅ¹°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È·Ð±Ä¤¬À®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÅÔÆâ¤ÎÈË²Ú³¹¤ÏÅ¹ÊÞ¤ÎÄÂÎÁ¤¬¹â¤¯¡¢Êª²Á¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤â¤Ï¤ä¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕ¤Ç²¿»þ´Ö¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢²¿¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤«¡£¤½¤ì¤¬½ãµÊÃã¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ëÎò»Ë¤Î½Å¤ß¤ä¶õ´Ö¤Î¾å¼Á¤µ¡¢¤Ä¤Þ¤êà±Ç¤¨¤ëá¥ì¥È¥í´¶¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÏÀÎ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤À¤«¤é´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡£¾¼ÏÂ¤äÊ¿À®¤ÎµÊÃãÅ¹¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½ãµÊÃã¤ÏÀÎ¤«¤éÅöÁ³¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ª¤¸¤µ¤óÀ¤Âå¤ÏµÊÃãÅ¹¤Ë¡Ø¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡Ù¤È¤«¡Ø¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤¨¤ë¾ì½ê¡Ù¤È¤¤¤¦àµ¡Ç½á¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼ã¼Ô¤Ï¡Ø¥ì¥È¥í¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Îà¾ð½ïá¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÒÁØ¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸Å¹¤Ç¤âµÒ¤Îµá¤á¤ë¤â¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£º£¤Î½ãµÊÃã¥Ö¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ëà¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨á¤Î¼ûÍ×¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ËµÊÃãÅ¹Â¦¤¬Å¬±þ¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤·¤¿¾å¤Ç¤ÎÀ¸¤»Ä¤êÀïÎ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®»³ÅÄÍµºÈ¡¡¼Ì¿¿¡¿PIXTA