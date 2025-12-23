12月30日17時30分より放送される『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）の、出演アーティストによる歌唱曲が発表された。

（関連：CUTIE STREET、“今ここにある幸せ”を大切に紡いだデビュー1周年ツアー 幸せの涙が描くグループの未来）

このたび、特別国際音楽賞、特別賞、最優秀歌唱賞を受賞したアーティストの歌唱曲を発表。新人賞の4組の歌唱曲は、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」、SHOW-WA & MATSURI「僕らの口笛」、HANA「Blue Jeans」、BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」に決定した。特別国際音楽賞のAdoは「愛して愛して愛して」と「唱」の2曲を、&TEAMは「Go in Blind (月狼)」を披露する。

さらに、特別賞の細川たかしは「北酒場」と「望郷じょんから」の2曲を、最優秀歌唱賞の山内惠介は「闇にご用心」を、日本作曲家協会選奨の天童よしみは「珍島物語」の歌唱を披露。今回の発表にて、全出演アーティストの歌唱曲が公開された。

また、昨年放送された『第66回 輝く！日本レコード大賞』が、TVerとTBS FREEにて12月30日17時29分まで無料配信中。12月22日からは、今年の優秀作品賞、新人賞、最優秀歌唱賞、特別国際音楽賞を受賞したアーティストの、ここでしか見られない“熱唱ポスター”が新宿駅にて掲出されている。

なお先日、2025年の『日本レコード大賞』候補となる優秀作品賞、最優秀新人賞候補となる新人賞など、各賞受賞者／受賞曲を発表。番組の総合司会には、安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優の川口春奈が決定している。

（文=リアルサウンド編集部）