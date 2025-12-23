不倫の証拠が「出るわ出るわ！」　末期がんで亡くなった元夫の遺品を整理した結果

死後に発覚する裏切りほど、やり場のない怒りを感じるものはない。投稿を寄せた60代の女性は、亡くなったパートナーの遺品から、生前の不倫が次々と判明したことを明かした。

女性は、かつて再婚した男性と数年で離婚。しかし、その後も「付かず離れずのいい関係」だったそう。

そんなある日、共通の幼なじみから「彼、痩せたんじゃない？」と指摘され、病院へ連れて行くと、結果は末期癌。女性は彼を自宅に呼び寄せ、最後を看取る覚悟を決めた。（文：長田コウ）

「ぶつける所もなく時々、遺影に向かって嫌味を言ってやりますが…」

女性のもとに引っ越してきた彼は、穏やかに過ごしていたものの急変して帰らぬ人となった。彼が亡くなった後、遺品を整理していた女性は、信じられない事実に直面することとなった。

「亡くなった後、荷物やら携帯から出るわ、出るわ！」

彼の遺品を確認すると、女性との婚姻中にも浮気をしていたことが明らかになったのだ。しかし、怒りをぶつける相手はすでにこの世にいない。葛藤の日々が続いているだろう。

「この怒り、ぶつける所もなく時々、遺影に向かって嫌味を言ってやりますが。本人もまさか、こんなに急にと思っている事でしょう」

最後に女性は、自身の壮絶な経験から得た教訓について、こう書いている。

「ヤバいものは思い出として取っておかず、捨てる、削除するが1番です」

女性がいつか心穏やかに、遺影に微笑みかけられる日が来ることを願うばかりだ。

