¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/22¡Û¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤¬¡¢¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á11»þ45Ê¬¡Ë¤ËÆÃÊÌ´ë²è¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¾¾Ç¤Ã«¤Ï1972Ç¯¤Ë¹Ó°æÍ³¼Â¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡È¥æ¡¼¥ß¥ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¡Ö¤Ò¤³¤¦¤±À¡×¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤é¡×¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤Ê¤É¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£2025Ç¯¡¢¡È¹Ó°æÍ³¼Â¡É»þÂå¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎËÄÂç¤Ê²ÎÀ¼¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÀ©ºî¡£¼ã¤¤º¢¤Î¡È¥æ¡¼¥ß¥ó¡É¤Î²ÎÀ¼¤Èº£¤Î¡È¥æ¡¼¥ß¥ó¡É¤Î²ÎÀ¼¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ëÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ÈÇò¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖÅ·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡×¡£¡È¹Ó°æÍ³¼Â¡É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡¢¿·¤·¤¯¤â²û¤«¤·¤¤¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î³Ú¶Ê¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡È¹Ó°æÍ³¼Â¡É»þÂå¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢¡È¥æ¡¼¥ß¥ó¡É¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë1¶Ê¤âÆÃÊÌ¤ËÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð¾ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¾¾Ç¤Ã«¤Ï¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¡¢¿´¤«¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤ª¤è¤½50Ç¯Á°Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤ÎËÜÎ®¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢¤³¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Æü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ÄÀµ¤Ë¡¢¡ÊÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¡Ë¤Ç¤¹¡£¸÷±É¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Ê¤ª¡¢¾¾Ç¤Ã«¤¬¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¡¢7²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
