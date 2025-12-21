¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤Î¥à¥Ð¥Ã¥Ú¡¡2025Ç¯¤ÎÄÌ»»¥´¡¼¥ë¿ô¤Ï¡Ö59¡×¡£2013Ç¯¤ÎC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ËÊÂ¤Ö
¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÂÐ¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2-0¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬ÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï38Ê¬¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥¸¥å¡¼¥É¡¦¤Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£´°àú¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Îµ°Æ»¤ËÁê¼êGK¤Ï°ìÊâ¤âÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£
¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¥í¥É¥ê¥´¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¡¢PK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤Ï¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¡£ÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë±¦¤ËÄÀ¤á¡¢¥¹¥³¥¢¤ò2-0¤È¤·¤¿¡£
¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï»î¹ç¸å¡Öº£Æü¡¢ËÍ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£Èà¤Ï¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡×¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò¾Î¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¤Î25-26¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï23»î¹ç¤Ç28¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÎÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¼ó°Ì¤òÆÈÁö¡£2°Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë7¥´¡¼¥ë¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£
13-14¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë31¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¡¼¥Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ç¯¤ÎÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥³¥¹¥¿¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡£¤½¤ì¤¾¤ì27¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£