2025年に1番売れたドライバーはピン！ 国内メーカー2社が猛追【ドライバー売り上げランキング】
2025年も残りわずか。この連載では1月から12月まで毎週の売上げデータを集計・分析してきたが、2025年に最も売れたドライバーは何だったのか？ 12月の最新ランキングでは1位が『ゼクシオ14』、2位が『G440 MAX』、3位が『ゼクシオ14レディス』という結果に。二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに話を聞いた。
【写真】今年人気トップ3モデルの構えた顔を等倍で比較
「今年1番売れたのは間違いなくピンです。ピンの中でも特に『G440 MAX』が圧倒的でした。初心者から中級者、アスリートゴルファーまで幅広いゴルファーから人気があって、今まで『LST』を使っていたのに『G440 MAX』に換える人が多かったです。ピンは『G430シリーズ』から完全に1番人気のドライバーになりましたが、『G440シリーズ』は2位や3位のメーカーとの差をさらに広げた1年でした」2月の発売以降、ほとんどの週で売り上げ1位だったピンの『G440 MAX』。しかし、9月以降になると国内メーカーの追い上げが始まった。「ピンを追い上げたのは秋以降に発売された日本メーカーのドライバーです。まず9月に発売されたブリヂストンの『BX2 HT』は、発売直後にピンと同等の売り上げを記録していました。そして、11月下旬に発売された『ゼクシオ14シリーズ』。12月はピンとゼクシオの2枚看板になるくらい順調なセールスを記録しています」発売から4週連続1位の『ゼクシオ14』。この勢いはまだまだ続くのか!? それとも年間王者のピンが1位を奪還するのか!?【ドライバー売り上げランキング トップ3】1位 ダンロップ ゼクシオ142位 ピン G440 MAX3位 ダンロップ ゼクシオ14 レディス※データ提供：矢野経済研究所、12月8日〜12月14日のデータ◇ ◇ ◇女子プロの使用ドライバーを調査。関連記事『西郷真央、古江彩佳、佐久間朱莉、原英莉花、川春花…女子プロが手放せない名器図鑑』で詳細をチェックできる。
