「無敵の超大国」アメリカが玉座を降りて、世界は帝王のいない「空位の期間」へ…冷戦後、アメリカが犯した「壮大な過ち」

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社を代表する国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、〈「アメリカは何をしても許される」という「アメリカ例外主義」の驕り…テロを根絶できない泥沼化の始まりと内部告発の衝撃〉に引き続き、なぜ世界は「主なき荒れ野」となったのか、詳しく見ていく。

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

ベトナムの教訓

「ベトナム戦争を見ても分かる通り、武力だけを頼りにうまくいったためしはない」。そう断じるのは、イスラム教を国教とするマレーシアの元首相で、「アジアの御意見番」として知られるマハティール・ビン・モハマドだ。

アフガンやイラクでは、大部分の人々がイスラム教を信じている。「そうした国に西洋流の民主主義を植え付ける試みは徒労に終わった」とマハティールは言う。9.11からアフガン終戦に至る20年の戦争は「大失敗だった」と総括した。

マハティールはイラク開戦間際の03年1月、ブッシュに手紙を送り、攻撃中止を訴えた。「イラクを征服できても反米テロは続き、もっと手に負えない事態となる」と警告した。だが、ブッシュは忠告に耳を貸さなかった。

「イラクの場合、侵攻したのはサダム・フセインを排除するためだ。イラクが大量破壊兵器を隠し持っているとか、アルカイダを支援しているといった主張は口実に過ぎない。独裁者を追放し、民主主義体制への転換を目指していたのだ」

しかし、そうした行為は、「テロとの戦い」の域を超えているという。「なぜなら、もはやそれは、主権国家征服の試みに等しいからだ」。マハティールは、ネオコンが主導したイラク侵攻を手厳しく批判した。

マハティールの言う通り、そこには「覇者の驕り」が潜んでいた。冷戦後の「大いなる陶酔」を引きずり、「無敵の超大国」の圧倒的なパワーを行使すれば、世界を思いのままにつくり替えられると考えていたのだ。

アメリカ例外主義に毒され、慎みや自省を欠いていたと批判されても仕方がない。ネオコンもリベラル帝国主義者も同罪である。ホワイトハウス高官だったダグラス・ルートが告白したように、底流にはアフガンやイラクの歴史、文化への無理解があった。

どの国にも、その国に根付いた習俗や政体がある。市民的自由や民主主義の伝統を持たない国に西洋の理想を押し付けても、うまくいくはずがない。土地に合わない作物を植えても、うまく育たないのと同じである。

アフガンとイラクの「二つの戦争」は21世紀のベトナムだった。行き詰まり、泥沼化していたにもかかわらず、虚偽の発表がまかり通り、"不都合な真実"は隠蔽され、莫大な要員と予算が投入され続けた。

アメリカ東部の名門ブラウン大のワトソン国際・公共問題研究所の調査によると、9.11以降、「テロとの戦い」の対象は80ヵ国を超え、戦費の総額は計8兆ドル（1230兆円）に上る。日本の国家予算のほぼ10倍である。(注4)

壮大な失敗と言うしかない。「唯一の超大国」の重荷に耐えかね、オバマが「世界の警察官ではない」と宣言した背景には、9.11以降の過剰な対外介入による国力の消耗が影を落としていた。

一極支配の終焉

アメリカの驕りが生み出した変調をいち早く見抜いたのが米国際政治学者イアン・ブレマーだ。2012年の著書『自国のためだけに Gゼロ世界の勝者と敗者』（邦題『「Gゼロ」後の世界』）で、米一極構造は崩れていると主張した。

「Gゼロ」とは「主導国なき世界」を意味する。どの国も国内の問題に足を取られ、国外における責務を積極的に果たそうとしないため、結果的に弱肉強食の「ジャングルの掟」がまかり通る世界を指す。

今では学界はもとより、ジャーナリズムや論壇、政財官界でもすっかり定着しているが、発表当時はなじみがなく、耳慣れない用語だった。「Gゼロ」という言葉を思い付いたのは、車の中でラジオ番組を耳にしたのがきっかけだったという。

「（第39代大統領）ジミー・カーターの国家安全保障問題担当補佐官を務めた米外交界の重鎮ズビグニュー・ブレジンスキーがしゃべっていた。テーマは開催間近の20ヵ国・地域（G20）会議。彼は『G20と言っても、仕切っているのは米中だ』と話していた。『二大国が裏で調整している。世界はG2時代へ向かっているのだ』とね」

ブレマーは直感的に「ばかげてる」と感じたという。「世界はブレジンスキーの言うような方向には進んでいない。外交エリートの認識は間違っていると思った。そもそも数が違う。『2ではなく（主導国のいない）0じゃないか』と」

その時、人生を大きく変える「Gゼロ」というキーワードがひらめいた。同時に「既に使われている用語ではないか」と心配になったという。帰宅してコンピューターを立ち上げ、検索してみたが、そんな言葉は見当たらなかった。

ブレマーは興奮した。「これこそ、自分が描き出そうとしている『ニュー・グローバル・ディスオーダー（秩序なき新世界）』にぴったりだ」と。「Gゼロ」という切り口で世界を読み解く本を書こうと決めた。

一心不乱に書き上げ、12年5月に『「Gゼロ」後の世界』の原書が刊行される。しかし、ブレマーは多くの人から、「アメリカ主導の秩序は今も維持されている。『Gゼロ』と形容するのは早すぎないか」と揶揄されたという。

今となっては、ブレマーの慧眼に疑問を持つ人はいないだろう。最近も「世界は年々、『Gゼロ』の度を増している」と語っているが、決して誇張ではない。弱肉強食の「ジャングルの掟」は以前より強まっている。

『「Gゼロ」後の世界』が12年に刊行されたのは興味深い。この年、プーチンがロシア首相から大統領に返り咲き、中国では習近平が共産党総書記に選出される。「アメリカは世界の警察官ではない」とオバマが宣言する前年である。

08年のリーマン・ショックや11年の反格差運動「ウォール街を占拠せよ」を経て、アメリカはもはや「無敵の超大国」ではなくなっていた。12年は一極支配の終わりを暗示する年だったのだ。

多くの人はそのことにまだ気付いていなかった。ブレマーの述懐通り、「『Gゼロ』と形容するのは早すぎる」と感じていた。しかし、彼の"予言"は14年に起きた事件によって現実となる。

主なき荒れ野

それがロシアによるクリミア併合である。発端は2月。覆面部隊がウクライナ南部のクリミア半島へ侵入し、程なく支配した。3月に住民投票が行われ、ロシア系を中心とする圧倒的多数の住民がロシアへの編入を支持する。

プーチンは3月、この投票結果を承認し、クリミアのロシアへの編入・併合が完了する。オバマが13年9月、「アメリカは世界の警察官ではない」と世界に告げたちょうど半年後のことだった。

ブレマーは「クリミア併合こそ『Gゼロ』の最たる例」と説く。アメリカが「世界の警察官」の座を降り、ルールに基づく国際秩序の守護者が退却したことで、他国領の併合という無法を許すことになったからだ。

彼は22年2月末のインタビューで、「ブダペスト覚書」に言及した。ソ連を構成していた15の共和国のうち、ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタンが保有していた核兵器の取り扱いに関する取り決めである。

1991年にソ連が崩壊した際、この3ヵ国には大量の核兵器が残されていた。核兵器を引き渡せば、ロシアは米英両国と共に3ヵ国の主権や領土を尊重し、武力行使を控えると約束した。

ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタンはロシアを信じ、94年に覚書に署名した。ところが20年後、ロシアは約束を反故にし、クリミアを併合する。2022年2月24日に始まる全面侵攻の序曲となる国際合意違反だった。

ブレマーは言う。

「これが『Gゼロ』世界だ。国際秩序を形作っている条約や規範を公然と破り、（国家による）むき出しの暴力が横行する。世界は一種の真空地帯、ノーマンズランド（主なき荒れ野）と化している」

ブレマーによれば、イギリスの欧州連合（EU）離脱、ヨーロッパのポピュリズム、アフガニスタンからの米軍撤退、泥沼化するシリア内戦、ミャンマーの軍事クーデターと国際社会の無力──などは、主導国を欠く「Gゼロ」の帰結だという。

第2次大戦後、アメリカが主導して築き上げた国際秩序は、冷戦が終わった後も生き延びた。ところが、当の米国が疲弊し、「世界の警察官」という重荷を降ろし始めたとき、「その役割を肩代わりする国は存在しなかった」。

「『Gゼロ』はその意味で（次の『帝王』が決まるまでの）空位の期間と言える」とブレマーは言う。「『Gゼロ』は現状に見合った新秩序が姿を現すまでの過渡期であり、不安定な地政学的後退期なんだ」

「空位の期間」とは言い得て妙である。「無敵の超大国」が玉座を降り、世界は「帝王」のいない「Gゼロ」へ移行した。フクヤマの言うように、リベラルな民主主義が「人類の統治の最終形」として勝利を収め、歴史が「終わり」を迎えたわけではなかったのだ。

＊

さらに〈「世界の警察官」の座を降りたアメリカの「ギブアップ宣言」がもたらしたもの…なぜアメリカは「唯一の超大国」ではなくなったのか〉では、アメリカが「世界の警察官」を辞めることになった経緯や、それによる国際秩序の混乱について詳しく見ていく。

注4 https://costsofwar.watson.brown.edu/

【つづきを読む】「世界の警察官」の座を降りたアメリカの「ギブアップ宣言」がもたらしたもの…なぜアメリカは「唯一の超大国」ではなくなったのか