スマホソフトウェア競争促進法（スマホ新法）が１８日、全面施行されたことを受け、米アップルとグーグルは同日、対応策を公表した。

新法に従ってアプリ配信会社が料金の安いウェブサイトに利用者を誘導することを容認する一方で、新たな手数料を課すとの内容で、期待されたアプリ価格の引き下げ効果は限定的になる懸念が生じている。

アップルはこれまで、自社が運営する「アップストア」でアプリを配信する会社から、売り上げに対し最大３０％の手数料を徴収してきた。この手数料を今後、最大２６％に改める。

アプリからリンクしたウェブサイトで生じた決済には、最大１５％の手数料を課す。アップストアを通さずに配信したアプリにも、５％の手数料を課す方針を示した。

グーグルも、アプリ外のサイトで発生した決済に対し、最大２０％の手数料を課す方針を示した。

いずれも、アプリ配信会社の手数料負担を軽減する効果を抑制する。スマホ新法の全面施行で期待された、アプリ価格の値下げや、開発費拡充などによる消費者への恩恵は限定的になる可能性がある。

アプリ会社の業界団体モバイル・コンテンツ・フォーラムの岸原孝昌専務理事は「巨大ＩＴ企業が直接関係しないアプリ外の決済にも手数料を課すのはおかしく、根拠がない」と指摘し、「手数料負担が重く、多くのアプリ会社はサイト決済に誘導する手段を使わないのではないか」との懸念を示した。

一連の手数料についてアップル側は、公正取引委員会と事前に議論を重ねたとして、新法に準拠した対応だと主張している。公取委は「現時点で評価は難しく、今後、様々な事業者の声を聞きながら対話を続ける」としている。