18日午前の木原稔官房長官の記者会見で、ミス・フィンランドの女性や国会議員らが、アジア人差別とされる「つり目」の写真をSNS投稿している問題についての質問が出た。

【映像】「政府としてどう対応？」官房長官の答え

記者が「フィンランドでの差別的なSNS投稿の問題について伺います。ミス・フィンランドの女性や与党の議員らがアジア人差別とみなされる“つり目”の写真をSNSに投稿したことが問題になっています。この件に関してフィンランド政府から日本政府に説明があったか？ また日本政府としてどう受け止めているか？」と質問。

木原官房長官は「ご指摘の事案については承知をしています。12月17日にオルポ・フィンランド首相は、フィンランドの個々の国会議員による最近の侮辱的なソーシャルメディア投稿に対し、心からお詫びする旨の声明を発出したと承知をしています。本件につきましては、在フィンランド大使館を通じ、フィンランド政府に対し、今般の事案への憂慮と適切な対応への期待を伝えてきております。引き続きフィンランド政府との間では緊密に意思疎通を図っていく考えです」と答えた。

別の記者が「アジア人に対する差別的な言動に対して政府としてどのように対応していくか？」と重ねて質問。

木原官房長官は「ですので、今回の事案については、フィンランド首相からは心からお詫びする旨の声明を発出したということでありますが、フィンランド政府に対しては、在フィンランド大使館を通じて、今般こういった事案があったということに対しては憂慮を伝えました。同時に適切な対応というのを日本政府として期待しているということを伝えてきたということになります」と答えた。（『ABEMA NEWS』より）