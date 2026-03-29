実車さながらの訓練を安全・低コストでフィンランドの大手防衛関連企業であるパトリア社は2026年3月26日、スロバキア共和国軍に対してパトリアAMVフルミッション・シミュレーターの納入・引き渡しを完了したと発表しました。【写真】陸自仕様の「AMV」ディテール&前後左右イッキ見！AMVは、パトリア社が開発した8輪駆動の装甲戦闘車両で、乗員3名のほかに12名の兵員を収容できます。このシミュレーターは、そのAMVを対象と