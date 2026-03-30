中国メディアの環球時報によると、米CNBCはこのほど、中国で「エモ経済」が台頭する理由について分析する記事を掲載した。記事はまず、四川省の28歳の女性、ジョウさんが「自分へのご褒美」として、フィンランド発祥の人気キャラクター「ムーミン」関連グッズを長年にわたって買い集めてきたことを紹介した。その上で、「これはジョウさんだけではない」とし、アナリストの分析や公式のデータによると、中国の消費者は実用的な価値