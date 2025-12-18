女優の大竹しのぶ（68）が17日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。新婚の長男・二千翔さんの自宅での食事会について語った。

「今週の喜怒哀楽」と題するトークの中で、「これはちょっと“喜”でもあるんですけども」と切り出した大竹。「先日、息子たち夫婦のおうちに、結婚式も無事に終わって、あちらのご両親様と、私と、お嫁さんの弟さんと、みんなでご飯を食べましょうということになりまして、二千翔のおうちに、もちろん今までも行ったことあるんですけども、招待されて、お食事をご馳走になってきました」と二千翔さんの自宅に招待されて、両家で集まって食事をしたことを明かした。

「でも“私はダイエット中だから”っていうのも言えなくて」と大竹。「二千翔がせっかく作ってくれた。作ってくれたと言っても豚しゃぶだったんですけども。でも、ちゃんと奇麗にお野菜も切ってあって。でも私が見た瞬間に出汁っていうか、水分が少なくなってて。私がちょっと遅れて行ったものので。で、私が“ねえ、これおつゆ少なくない？”って言った瞬間に“ああ、もういきなりのダメ出しだ”って。“あ、しまった！”と思ったんですけども」と苦笑いを浮かべた。

とはいえ「ちょうど弟さんのお誕生日で、みんなでハッピーバースデーを歌って、楽しいひとときを過ごしました。新しい家庭を作ること、そして親戚が新しく増えることって、なんだか凄く幸せだなって思って」としみじみ。「いっぱい食べちゃいました」と笑った。