この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【解説】やらなきゃ損！デジアス流・時間管理術を公開」と題した動画を公開。「部下の仕事が回らない」といった悩みを解決するため、個人と会社の両面からアプローチする独自の「時間管理術」を紹介した。



長橋氏はまず、仕事が回らないと感じる多くのビジネスパーソンが抱える問題点として、タスクの「優先順位」の付け方が曖昧であることを挙げる。その上で、時間管理の基本となる考え方として、タスクを「重要度」と「緊急度」の2軸で分類する「4象限」のマトリクスを提示した。具体的には、「重要かつ緊急なこと（第1象限）」「重要だが緊急ではないこと（第2象限）」「緊急だが重要ではないこと（第3象限）」「緊急でも重要でもないこと（第4象限）」の4つに分けて考える手法だ。



しかし、長橋氏は「時間が足りないという方々は、優先順位の付け方のそもそも定義が違う」と指摘。多くの人は、目先の「緊急性」に追われ、第1象限や第3象限のタスクに時間を費やしがちだが、生産性を上げるためには第2象限の「重要だが緊急ではないこと」にこそ時間を投資すべきだと力説した。例えば、「部下の教育」や「業務の仕組み化」、「自身のスキルアップ」といった活動は第2象限にあたる。これらは短期的な成果には結びつきにくいものの、長期的に見れば組織全体の能力向上につながり、結果として緊急のトラブル（第1象限）を減らす効果があると説明する。



さらに、個人の意識だけでは限界があるとし、会社が仕組みで時間管理を補完する必要性を説いた。同社で実践している施策として、スキルと給与を連動させる「グレード制度」や、個人の貢献度を利益ベースで可視化する「生産性の見える化」などを紹介。これらの仕組みは、社員が自発的に第2象限のタスク、つまり自己投資や仕組みづくりに取り組む動機付けになると語った。



目の前の緊急タスクに追われるだけでなく、個人と組織が一体となって「重要だが緊急ではない」活動に戦略的に時間を使うこと。それが、時間に追われる状態から脱却し、高い生産性を生み出すための鍵となるだろう。自身の仕事の進め方を見直すきっかけとして、参考にしてみてはいかがだろうか。