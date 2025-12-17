ワイモバイル向け「かんたんスマホ5」が2026年以降に発売へ！未発表なZTE製「Kantan 5 A601ZT」が海外のeSIM対応機種に登録
|ZTEがY!mobile向け「かんたんスマホ5 A601ZT」を開発中！写真は既存機種
フランス領ポリネシアにおいて「Vini」ブランドで携帯電話サービスを提供している移動体通信事業者（MNO）のOnatiがeSIMの対応機種に「Zte A601Zt Kantan 5」を追加しています。また同じくイスラエルのMNOであるHOT MobilemもeSIMの対応機種に「A601ZT,Kantan 5」を追加しました。型番規則から「A601ZT」はソフトバンク向けのZTE製品であることが推測されます。
これにより、ソフトバンクがY!mobile向けに新たに初心者向けスマホ「かんたんスマホ5（型番：A601ZT）」を開発しており、発売に向けて準備を進めていることが明らかになりました。なお、ソフトバンクではZTE製の2025年モデルとして「Pocket WiFi 5G A501ZT」や「nubia Fold（型番：A502ZT）」、「nubia S2（型番：A504ZT」、「nubia Flip3（型番：A505ZT）」などのように「A50*ZT」となっており、A60*ZTは2026年モデルとして2026年以降に発売されると予想されます。
かんたんスマホ5はY!mobileにて展開されているシニア層などのスマホにあまり慣れていなかったり、はじめてスマホを使う人向け「かんたんスマホ」シリーズの第5弾で、前々機種「かんたんスマホ3」までは開発・製造は京セラが担当していましたが、前機種のかんたんスマホ4に続いて担当はZTEとなり、かんたんスマホ4やかんたんスマホ3に続いて5Gに対応しているほか、スマホに不慣れな方でも操作がしやすくなっています。
|製品名
|型番
|メーカー
|発売時期
|かんたんスマホ5
|A601ZT
|ZTE
|2026年（見込み）
|かんたんスマホ4
|A402ZT
|ZTE
|2025年3月6日
|かんたんスマホ3
|A205KC
|Kyocera
|2023年3月9日
|かんたんスマホ2＋
|A201KC
|Kyocera
|2022年3月24日
|かんたんスマホ2
|A001KC
|Kyocera
|2020年8月6日
|かんたんスマホ
|705KC
|Kyocera
|2019年3月7日
