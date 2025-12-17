おうちの落ち着きスポットは？【INI・木村柾哉】のプライベートをご紹介♡

推しの近況も、自然体な一面も、どっちも知りたい♡ そこで今回は、INI・木村柾哉さんのプライベートをQ＆Aでご紹介します。飾らない言葉から見えてくる“今”にきゅんとすること間違いなし。ステージ上の姿とはひと味違う、素の木村さんのおうち時間をチェックして！

プライベート柾哉 のぞき見〜♡ リアルな木村柾哉を知ってこそ、妄想LOVEの解像度もUP。近況がわかるプライベート、第一線で活躍するプロの姿。推しのことなら、どっちも知りたい！ 衣装／すべてスタイリスト私物

Question 朝起きてからと、夜寝る前のルーティンを教えてください 「朝は有酸素運動するのが日課になっていて。予定のない日は8時くらいに起きて、30分ほどウォーキングして汗をかいています。食事は脂質カットできるように意識して、自炊することもありますよ。 髪をピンクに染めたので、夜はピンクシャンプーを使って髪色を維持することがルーティンに組み込まれました！ ハイトーン専用のヘアミルクを使って、お風呂上がりのケアも抜かりなく。しっとりするし、乾かすとふわふわになってお気に入り。 それからYouTubeを見て、グルタチオンっていうアンチエイジングや美白効果が期待できるサプリを飲み、深夜1時くらいに就寝。 ルーティンとは関係ないけど、最近DOSっていうUNOの兄弟カードゲームを買いました。ルールがちょっと複雑なんですけど、頑張って覚えて説明するので、誰か一緒にやりませんか？（笑）」

Question おうちで一番落ち着く場所は？ 「リビングかな。ローテーブルがあるんですけど、その前が落ち着きます。食事することも多いし、アニメや映画やドラマをよく見たりもしています。リラックスできるんですよね〜。 ラグは少し毛足が長くて見た目ゴワッとしてるんですけど、案外ふわふわもしてるタイプ。茶色と薄めのベージュが混ざった色みで、インテリアにもなじんでいます」

Question 最近も自炊はしてますか？ 「何作ったか見てもいいですか？（と言ってスマホをチェック）。 あぁ！最近だと、鶏胸肉をタレで炒めたやつと、さばの味噌煮を作りましたね。ご飯と納豆と一緒にいただいたんですが、いざ食べ始めたら量が多すぎて自分でもビックリ（笑）。 お腹すいたからたくさん作ったのに、食べられなくなるの“あるある”なんです。なるべく時間のあるときに作り置きをしておいて、温め直すだけでいいようにしています。 1時間あれば、3〜4品は作れるかな。買った野菜を余らせそうなときは活用術をSNSで検索して、無駄なく消費してますよ。 時間がなくてスイーツは最近作れてないけど、脂質をカットしてもおいしく食べられるシュークリームを研究したい！」

映画『ロマンティック・キラー』 公開中！ 恋愛キャンセル界隈の女子高生（上白石萌歌）が、魔法使いのあの手この手で数々のロマンティック・トラップを仕掛けられ……。 クールな転校生（高橋恭平）、天然な幼なじみ（木村柾哉）、世間知らずの御曹司（中島颯太）の3人ともキュンなシチュエーションでグッと距離が縮まって――。 ©2025「ロマンティック・キラー」製作委員会 ©百世渡／集英社 PROFILE 木村柾哉 きむら・まさや●1997年10月10日生まれ、愛知県出身。B型。11人組グローバルボーイズグループINIのリーダー。出演作にドラマ『君の花になる』（2022）、W主演を務めた映画『あたしの！』（2024）など。 撮影／柴田フミコ スタイリング／岡本健太郎 ヘア＆メイク／武井さやか（MASTER LIGHT）取材・文／鈴木惠

Ray編集部 編集長 山本八重