この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カウンセラーが指摘。「他人の心」や「10年後の未来」を考えすぎても意味がない理由とは

カウンセラー・作家のRyota氏が自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で、「【不安原因】これは考えすぎてはいけない！あなたを疲れさせる「答えの出ない」問題7選」と題した動画を公開。「考えすぎ」が心の不調につながるメカニズムと、私たちが無意識に囚われてしまう「答えの出ない問題」について解説した。



Ryota氏は冒頭で、多くの人が「考えすぎ」に悩んでいると指摘。特に人間関係で心を病みやすい人は、「他人の心を考えすぎる、さらには他人の心を読もうと思っている」傾向があると語る。氏は、他人のことを配慮する「思いやり」は大切だとしつつも、相手の心の中を全て知ろうとすることは不可能であり、憶測で心をすり減らすべきではないと主張。「心ではなく行動を見る」ことで、客観的な判断が可能になるとした。



次に、私たちが考えすぎてしまう典型的な問題として「10年以上先の未来」を挙げる。これについてRyota氏は「わからないのが正解」と断言。自身の10年間の変化や、誰も予測できなかったコロナ禍を例に挙げ、遠い未来を細かく計画しようとすることの不毛さを説いた。不確実な未来に過剰な不安を抱くよりも、「もっと今を丁寧にすることを考えよう」と提案している。



さらに、「あまりに明確な生きる意味」を求めることも、かえって自分を追い詰める原因になると解説。氏は「『絶対にこう生きるんだ』という強い信念は、それに囚われてしまう」と述べ、柔軟性を失わせる危険性を指摘した。むしろ、日々の生活の中で「これだけはやり続けたい」と思えることを見つける方が、より健全な生き方につながるという。



このほかにも動画では、「ネガティブニュースの内容」や「完璧な受け答え」など、計7つの「答えの出ない問題」が紹介された。Ryota氏は、これらの問題に共通するのは「考えても答えが出ない」ことであると強調。答えの出ない問題は世の中に無数に存在することを認識し、意識的に思考を手放すことの重要性を訴え、動画を締めくくった。