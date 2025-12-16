【セブン‐イレブン】″締めアイス″で話題の「21時にアイス」監修、紫芋モンブラン&チョコバナナ登場
セブン‐イレブン・ジャパンは12月23日から、夜アイス専門店チェーン「21時にアイス」が監修した「21時にアイス チョコバナナ」と「21時にアイス 紫芋モンブラン」を、首都圏・関西のセブン‐イレブンにて数量限定で販売する。
21時にアイス×セブン‐イレブン
「21時にアイス」は、全国に40店舗を展開する人気の夜アイス専門店チェーン。今回、同店で人気上位を誇る「チョコバナナ」と「紫芋モンブラン」の味わいを表現した、容量330mlのボリューム感のあるパフェアイスを開発。
「21時にアイス チョコバナナ」(462.24円)は、スッキリしたミルクアイスと濃厚チョコアイスの2種の味わいに、果肉入りバナナソースとアイス全体にかかるチョコソースをかけた一品。2種のトッピングと底のクッキーのアクセントを楽しめる。
21時にアイス チョコバナナ(462.24円)
「21時にアイス 紫芋モンブラン」(462.24円)は、21時にアイスの人気上位フレーバー「紫芋モンブラン」を天面の巻き形状で表現した一品。スッキリしたミルクアイスと濃厚な紫芋アイスの2種の味わいに、紫芋ペーストを配合した紫芋ソースが絡み、素材本来の味を楽しめる。
21時にアイス 紫芋モンブラン(462.24円)
