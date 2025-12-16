パーク２４は大幅高、２６年１０月期営業益予想１０．５％増で３５円増配へ

パーク２４<4666.T>が大幅高となっている。同社は１５日取引終了後、２６年１０月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比１０．５％増の４１５億円としていることや、期末一括配当計画を前期比３５円増配の６５円としていることが好感されているようだ。



売上高は同９．６％増の４４５０億円を見込む。事業規模の拡大及び事業モデルの進化に加え、「モビリティ事業の成長軌道への回帰」と「経営資源の選択と集中」を基本方針とし、中期経営計画の達成に向けて各種施策の着実な遂行とサービス進化の実現に取り組むとしている。



また、同日には１１月度の月次速報も発表しており、タイムズパーキングの売上高は前年同月比８．４％増となっている。



出所：MINKABU PRESS