反則レベルの魅力に脱帽…韓国女子ゴルファー、生足美脚のプライベートSHOT

韓国女子ゴルファーのイ・イェウォンが日本で“美脚”を見せつけた。

イ・イェウォンは最近、インスタグラムで日本滞在中とみられる写真を複数枚公開した。投稿にはゴルファー仲間のキム・ジェヒと渋谷を歩く様子が収められており、夜の街中で自然体の笑顔を見せている。

（写真＝イ・イェウォンInstagram）

写真の舞台は、スクランブル交差点やSHIBUYA SKYといった東京を代表するスポット。イ・イェウォンは白のコートに黒のショートパンツを合わせたシンプルな私服コーディネートで、コース上でのゴルフウェア姿とは異なる洗練された都会的な装いを披露。モデルのようなスタイルとすらりとした脚線美を際立たせていた。

この投稿に、ファンからは「美貌が反則」「ゴルフをする白雪姫」といった絶賛が寄せられていた。

イ・イェウォンは2003年2月13日生まれの22歳。2021年にプロ転向し、2024年には日本ツアーのメジャー大会「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」に初出場して単独3位の好成績を残した。

2025年シーズンの韓国女子ツアーでは27大会に出場して3勝を記録し、賞金9億9519万1436ウォン（約1億540万円）を獲得。今年9月には日本ツアー「ソニー日本女子プロゴルフ選手権大会」に出場し、、52位タイで大会を終えていた。