脱・税理士の菅原氏が暴露！『これはルール上OKなのか?有名人がやっているあまりにも姑息すぎる住民税を免れる方法とは?』

脱・税理士の菅原氏が、自身のYouTubeチャンネルで『これはルール上OKなのか?有名人がやっているあまりにも姑息すぎる住民税を免れる方法とは?』と題した動画を公開し、企業の不正事例と視聴者からの税務相談に答えている。



動画冒頭では、競輪車券販売などを手掛ける企業の元代表と元役員が、取引先からのキックバック約10億円を個人で受領していた事案が紹介された。国税当局はこの資金を法人の雑収入と認定し、約2億円の追徴課税を行った。菅原氏は、役員による不正は会社行為とみなされ法人が罪に問われる構造を説明している。



視聴者質問への回答では、個人事業主のビデオグラファーから「仕事でコンタクトレンズを使用する場合、経費になるか」という相談があった。菅原氏は、業務上の必然性があれば経費として認められるとの見解を示した。普段はメガネで問題ないが撮影時のみコンタクトが必要という明確な使い分けがあれば、事業経費として十分に説明できるという。



海外在住夫婦の資金移動に関する質問では、住民票の有無だけでなく年間の滞在日数や過去の居住実態が判断基準になると解説した。単年度だけ海外にいても、過去数年の滞在状況が考慮されるため、形式的な住所変更では課税を免れられない可能性がある。



住民税回避の手法として、年末に出国し1月1日時点で海外に住所を置く方法が取り上げられた。住民税は毎年1月1日の住所地で課税されるため、その日に日本に住民票がなければ課税対象外となる。菅原氏はルール上は成立する可能性を認めつつ、公に推奨することはできないと慎重な姿勢を示した。実際に有名人の中にはこの手法を用いる者もいるが、不自然であることと違法であることは別問題だと述べている。



税理士紹介業者からの営業電話について、菅原氏は業界の価格競争が激化している現状を説明した。顧客獲得に苦戦する事務所が値下げに走る構図があるが、料金の安さだけで専門家を選ぶことにはリスクが伴う。優れた仕事をしていれば口コミで顧客は自然に増えるため、過度な値下げに頼る事務所には何らかの要因がある可能性を示唆した。



動画内では、AIによる税務回答の精度にも言及があった。菅原氏はチャット系AIの税金計算や数字処理に弱点があると指摘し、AIの回答を鵜呑みにせず専門家に確認する重要性を強調している。税務判断の複雑さと実務上のリスクを具体例で示した内容は、事業運営や資産管理において適切な判断を求められる層にとって参考となる。