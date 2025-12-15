この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活VTuberのネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「お金配り開始ｨ- SBI新生4.2%金利 エアウォレット50%還元」と題した動画を公開。SBI新生銀行が実施する最大年4.2%の金利キャンペーンと、リクルートが提供する決済アプリ「エアウォレット」の50%還元キャンペーンについて解説した。



動画で最初に紹介されたのは、SBI新生銀行の「SBIハイパー預金 みんなで目指せ1兆円！金利最大10倍キャンペーン」である。これは、キャンペーン期間中の「SBIハイパー預金」の預金総額が目標を達成するごとに適用金利が上昇するもので、総額1兆円に達した場合、金利は最大で年4.2%相当になる。キャンペーン期間は2025年12月10日から2026年3月31日まで。キャンペーン金利が適用されるのは1人あたり100万円までで、最大で約9,290円の特典が受けられる計算だ。ネコ山氏はこのキャンペーンについて、「金持ちほど有利なキャンペーン」「ポイ活にも資産格差ができ始めている」としながらも、参加のハードルは低いと説明。参加にはエントリーが必須だが、「エントリー完了メールは送信されません」とのことで、完了画面をスクリーンショットで保存しておくよう注意を促した。



次に、コンビニやドラッグストアなどで「エアウォレット」を使って支払うと、利用額の50%が還元されるキャンペーンが紹介された。期間は2026年1月13日までで、還元上限額は初めて利用するユーザーが1,000円、既存ユーザーは300円に設定されている。さらに新規ユーザー向けには、本人確認とリクルートID連携、15,000円以上のチャージで2,000円がプレゼントされる特典や、三菱UFJ銀行口座からの初回チャージで最大5,000円がもらえる特典も用意されているという。



SBI新生銀行のキャンペーンは2026年3月31日まで、エアウォレットのキャンペーンは2026年1月13日までとなっている。いずれも公式サイトからのエントリーが必要なため、参加を検討している場合は早めに詳細を確認する必要がある。