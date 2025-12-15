ENHYPEN、7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ENHYPENが、2026年1月16日14時に7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』をリリースすることが発表された。

■ヴァンパイアの恋人の物語を盛り込んだアルバム

彼らにとって約半年ぶりの新譜で、“罪”をモチーフとした新シリーズ『THE SIN』の幕開けを告げる本作。所属レーベルのBELIFT LABは、「ENHYPENのアルバムの根幹となる“ヴァンパイア社会”で罪とされている絶対的タブーを扱う」と紹介した。

テーマは、愛を守るために逃避を選んだヴァンパイアの恋人の物語。愛する人をヴァンパイアにしたいという欲望を歌った前作の6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』から続く、興味深いストーリーが期待される。

ENHYPENはこれまで、ダークファンタジーの世界観をベースにしたアルバムを発表。新しい世界の境界線に立った少年たちが、運命の相手である“君”に出会い、愛と犠牲、欲望のなかで危機を乗り越えながら成熟していく旅路を描いてきた。

アルバムごとの没入感の高いビジュアルコンセプトと強烈なパフォーマンスは圧巻。また、ENHYPENは多彩なジャンルに挑戦し続け、大衆と評論家の双方から高い評価を得てきた。

トリプルミリオンセラーとなった2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』を含め、彼らがこれまでに発表したアルバムの累計出荷枚数は2,000万枚を超える。特に2025年は、アメリカ最大の音楽フェス『コーチェラ』への出演、日本でのスタジアム単独公演、ワールドツアー『WALK THE LINE』を通じてグローバルな影響力を拡大しただけに、今回の新譜には大きな関心が集まっている。

7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』の予約販売は、12月15日11時からスタート。リリース当日の1月16日20時には、ソウル城北区・高麗大学ファジョン体育館にてファンショーケースを開催する。このファンショーケースは、オンラインでも生中継される予定だ。

