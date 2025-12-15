この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「SoraやChatGPTでディズニーキャラの動画・画像を作れる/OpenAIの最新AIモデル「GPT-5.2」/ChatGPTのAdobeアプリを無料で使える新機能【週刊最新AIツール&ニュース】」と題した動画を公開。OpenAIとディズニーの提携や、最新AIモデル「GPT-5.2」の発表、ChatGPTでのAdobeアプリ無料提供など、AIに関する最新情報を伝えた。



動画で紹介された最も大きなニュースの一つが、OpenAIとウォルト・ディズニーの提携である。この提携により、ディズニーは動画生成AI「Sora」初の公式コンテンツ・ライセンス・パートナーとなった。2026年初頭からは、ユーザーがSora上でミッキーマウスや「アナと雪の女王」、マーベル、スター・ウォーズなど200以上のディズニーキャラクターを使用した動画を生成できるようになる。また、OpenAIの画像生成AI「ChatGPT Images」でも同様にキャラクター画像が作成可能になるという。ディズニーはOpenAIに10億ドルの出資を行うほか、OpenAIの主要顧客としてAPIを活用した新製品開発も進める。



続いて、OpenAIが発表した最新AIモデル「GPT-5.2」について解説された。この新モデルは、Googleの「Gemini 3 Pro」を各種ベンチマークで圧倒する性能を誇り、特にプレゼンテーション資料の作成、長文読解、画像認識、コーディング能力などが大幅に向上している。GPT-5.2は既にChatGPTの無料版を含む全ユーザーに実装されており、API経由でも利用可能である。



さらに、ChatGPTの新機能として、Adobeのアプリが無料で使えるようになったことも報じられた。これにより、「Photoshop」を使った画像の背景ぼかし、「Acrobat」によるPDFファイルへの変換、「Adobe Express」でのポスター作成といった作業が、ChatGPTの対話画面内で完結できるようになった。他にも、画像内の文字を抽出・編集できる「Lovart」や、UIデザインを自動生成する「Stitch」のアップデートなど、多数の最新AIツールが紹介された。



今回の発表は、AI技術の進化がエンターテインメントやクリエイティブ分野にも大きな影響を与え始めていることを示している。特に、誰でも無料で利用できるChatGPT上で高度な画像編集や文書作成が可能になった点は、多くのユーザーにとって注目のアップデートだといえるだろう。