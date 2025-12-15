【劇場版「暗殺教室」】本予告映像＆ポスター公開！ 主題歌は友成空の『Teacher』に決定
2026年3月20日（金）に全国公開となる『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』。本予告映像と本ポスターが公開。主題歌やムビチケ情報も公開された。
原作は『週刊少年ジャンプ』にて2012年から2016年まで連載され、コミックの累計発行部数は2700万部を超えており、今なお多くのファンを虜にし続けている人気マンガ『暗殺教室』。2015年1月よりフジテレビほかにてアニメが放送され、2025年で放送10周年を迎える。
そして10周年を記念したプロジェクト『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』を始動。プロジェクトの柱となる3大アニバーサリー企画として、第1弾に4月10日（木）よりアニメ「暗殺教室」全47話がフジテレビほかにて1年かけて放送中。第2弾として『アニメ10周年記念『暗殺教室のオールナイトニッポンGOLD』が8月22日（金）に放送され、第3弾は2026年3月20日（金）公開の『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』となる。
そしてこのたび、『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の懐かしさと興奮が込み上げる本予告映像＆本ポスタービジュアルが公開された。
号令と共に教室を満たす銃声。10年ぶりの授業がはじまる―。3年E組の思い出をピアノの旋律がどこか懐かしく、そして切なく彩る ”激エモ” 本予告映像が到着。
物語は、殺せんせーの暗殺期限まで残り15日、卒業が目前に迫る、椚ヶ丘中学校の3年E組。生徒たちは殺せんせーと、この教室で過ごした濃密な日々を振り返っていく。人魚に泳ぎを教わる摩訶不思議な授業。それぞれの個性が炸裂し、芸術が爆発する一幕や、 ”暗殺” で培った技術を活かしたリベンジ大作戦。甘酸っぱくて、もどかしい？ バレンタインの出来事。そして、殺せんせーが誰にも見せなかった「秘密のアフターファイブ」に触れたとき、彼の意外な一面を知ることになる。笑って、悩んで、ぶつかり合って、支え合い、数えきれない経験を積み重ねてきた生徒たち。彼らが過ごした ”あなたの知らない3年E組の日々” が描かれる――。10年分のエモさが詰まった予告映像は必見だ。
あわせて公開されたポスタービジュアルには、殺せんせーが教室中にまき散らした思い出の写真の数々を、生徒たちが思い思いの表情で追いかける瞬間が描かれている。まるで殺せんせーの「ヌルフフフ」という笑い声が聞こえてきそうな、温かさと躍動感が同居したビジュアルとなっている。そんな本ポスタービジュアルに掲げられたコピーは ”10年分の愛をこめて” 。『暗殺教室』を愛する全てのファンの胸を熱くする、プロジェクトの集大成にふさわしいメッセージが込められている。
そして本作の主題歌を手がけるのは、新世代シンガーソングライター友成空。発表する楽曲が次々とバイラルヒットを記録し、2024年1月に発表した楽曲『鬼ノ宴』はストリーミング再生1.6億回達成、2025年4月より10周年3大アニバーサリー企画の第1弾として開始されたアニメ『暗殺教室』の再放送では、第1弾オープニング・テーマ『黄色信号』を務め、2025年10月に発表されたTVアニメ『キングダム』第6シリーズのエンディングテーマ『咆哮』でも大きな話題を呼ぶなど、今最も注目されるアーティストのひとり。
そんな彼が本作の為に紡いだのが、予告映像でも印象的に流れる、どこか懐かしく胸を締めつけるようなピアノの旋律。そして「僕らはこれからも、あなたの言葉を忘れないよ」という静かに心へ届くフレーズが、3年E組の10年分の思い出に寄り添い、作品の ”想い” そのものを音楽で包み込む。名曲の予感とともに、観る者の感情を一気に引き上げてくれる主題歌となっている。
友成空は制作にあたり「僕の小中学校時代を彩った大切な作品『暗殺教室』。今春の再放送OPに続き、劇場版主題歌を担当させていただき、大変光栄です。E組と共に育った一人の生徒として、殺せんせーへの恩返しを込めて曲を書きました。出発点となったのは、『殺せんせーがE組の日々を日記に書き起こしていたら、どんな風だろう』という着想です。殺せんせーやE組の皆はもちろん、ご自身の恩師を思い浮かべながら聴いてくれたら嬉しいです」と楽曲への想いを寄せている。
さらに、2025年12月19日より全国の劇場（※一部劇場を除く）でムビチケカードの第2弾が発売決定。特典の描き下ろしイラストカードの新規4種が公開された。それぞれ3年E組が過ごした ”青春のワンシーン” をそのまま閉じ込めたような、ファンにはたまらないラインナップ。しかも裏面には、クスッと笑える生徒たちの ”ここだけのやり取り” が描かれており、思わず集めたくなる仕掛けが満載。まさに『暗殺教室』ファンの心に命中必至のムビチケ特典を、ぜひ公開前に手に入れてほしい。
また、3年E組10年分の ”音の軌跡” を余すところなく詰め込んだ、超豪華アルバム『アニメ「暗殺教室」10th anniversary Music Collection』の発売が決定した。
TVアニメシリーズと『劇場版 暗殺教室 365日の時間』の名曲を網羅し、『青春サツバツ論』をはじめとする思い出の楽曲から本作の新曲までを一挙収録。10周年だからこそ実現した、まさに永久保存版のミュージックコレクションとなっており、〈封入特典〉として付属する ”特製ブックレット” も見逃せない。ここでしか手に入らない豪華仕様で、ファンなら絶対に手元に置いておきたいアイテムとなっている。
10年分の愛をこめてスクリーンに帰ってくる暗殺学園青春エンターテインメント『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』、2026年3月20日（金）の公開まで、引き続き本作の情報もお見逃しなく。
（C）松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025
