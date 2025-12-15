プレミアリーグ 25/26の第16節 ウェストハムとアストンビラの試合が、12月14日23:00にロンドン・スタジアムにて行われた。

ウェストハムはジャロッド・ボーウェン（FW）、マテウス・フェルナンデス（MF）、ルーカス・パケタ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、モーガン・ロジャース（FW）、ユーリ・ティーレマンス（MF）らが先発に名を連ねた。

その直後の1分に試合が動く。ウェストハムのマテウス・フェルナンデス（MF）がゴールを決めてウェストハムが先制。

しかし、9分アストンビラが同点に追いつく。ウェストハムの選手によるオウンゴールにより1-1。試合は振り出しに。

だが、24分ウェストハムが逆転。フレディ・ポッツ（MF）のアシストからジャロッド・ボーウェン（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とウェストハムがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分アストンビラのモーガン・ロジャース（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

64分、アストンビラが選手交代を行う。アマドゥ・オナナ（MF）からドニエル・マレン（FW）に交代した。

75分、アストンビラは同時に2人を交代。オリー・ワトキンス（FW）、イアン・マートセン（DF）に代わりエミリアーノ・ブエンディア（MF）、リュカ・ディニュ（DF）がピッチに入る。

79分アストンビラが逆転。ビクトル・リンデロフ（DF）のアシストからモーガン・ロジャース（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

その後もウェストハムの選手交代が行われたがそのまま試合終了。アストンビラが2-3で勝利した。

なお、ウェストハムは90+2分にエルハッジ・ディウフ（DF）に、またアストンビラは38分にブバカル・カマラ（MF）、42分にマティ・キャッシュ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-15 01:00:20 更新