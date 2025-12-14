ベローナの「ジュリエットの家」にある像とバルコニーは20世紀に増築されたものだ/Alessandro Bremec/NurPhoto/Getty Images

（CNN）「ロミオとジュリエット」は英劇作家シェークスピアの頭の中にしか存在しない架空の物語だが、イタリアのベローナにある「ジュリエットの家」は今や、市内有数の人気を誇る観光名所となっている。

ベローナ市当局は1905年にこの14世紀の建物（つまり少なくとも時代は同じだ）を取得すると、バルコニーやジュリエット像を付け加えて、架空の恋人たちを祭るロマンチックな神殿へと仕立て上げた。

観光客はバルコニーで自撮りした後、幸運を願ってジュリエット像の胸に触れるのが慣習となっている。14世紀にそんな求愛の儀式がなかったことを願いたい。（アイルランドのダブリンでも、観光客が架空の魚売り「モリー・マローン」像の胸を触るという似た問題がある）

ベローナが観光ブームに沸く中、「ジュリエットの家」では中庭の混雑が手のつけられない状態となり、当局は祝祭シーズンの無料入場を停止した。12月6日から1月6日まで、見学できるのは14ドルを払って「ジュリエットの家」と付属博物館への入場チケットを購入した人のみとなる。

ただ、由緒正しいとは言い難い起源を持つ観光名所はベローナの「ジュリエットの家」だけではない。

例えば、アイスランドの有名な「ブルーラグーン」。アイスランドには数多くの天然温泉があるが、空港へのアクセスに便利で、おまけにスイムアップバーまで備えた場所となると、この人工ラグーン以外にない。

同様に、アジアには古い仏像が多々あるが、香港で絶大な人気の「天壇大仏」は1990年代に建てられたものだ。

大衆文化の影響であれ、単に立地の良さから選ばれたのであれ、観光客とそのカメラ、そしてもちろん財布を目当てに作られた場所は数多い。