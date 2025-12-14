¡Ö16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNS¶Ø»ßË¡¡×¤Ï·ûË¡°ãÈ¿¤È¤·¤ÆReddit¤¬ºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ
2025Ç¯12·î10Æü¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¡Ö16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNSÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢À¯ÉÜ¤¬¶Ø»ßÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ»ØÄê¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÌµ¸ú²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë·Ç¼¨ÈÄ¥µ¥¤¥È¡¦Reddit¤¬¡¢¡Ö·ûË¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿À¯¼£Åª¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤ò¿¯³²¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¹âÅùºÛÈ½½ê¤ËÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.smh.com.au/technology/reddit-files-high-court-bid-to-overturn-teen-social-media-ban-20251212-p5nn3i.html
Reddit files legal challenge against social media ban for under-16s - ABC News
https://www.abc.net.au/news/2025-12-12/reddit-social-media-ban-under-16-court-challenge/106134994
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°ÂÁ´À²þÀµË¡°Æ(SNSºÇÄãÇ¯ÎðË¡°Æ)¡×¤¬À®Î©¡¢2025Ç¯12·î¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢À¯ÉÜ¤¬»ØÄê¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î±¿±Ä¼Ô¤Ï16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÌµ¸ú²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
À¤³¦½é¤Î¡Ö16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNS¶Ø»ßË¡¡×¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡¢TikTok¡¦X¡¦Instagram¡¦YouTube¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý - GIGAZINE
ÂÐ¾Ý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëReddit¤Ï¡¢Åö³º¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÌµ¸ú²½Á¼ÃÖ¤Ï¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤ÎË¡Î§¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î·ûË¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¯¼£Åª¤Ê¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¡×¤òË¸¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢·ûË¡°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹âÅùºÛÈ½½ê¤ËÁÊ¤¨½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
Reddit¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNSºÇÄãÇ¯ÎðË¡¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¿¯³²¤äÀ¯¼£¾å¤ÎÉ½¸½¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÁÊ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥ë¥Ð¥Ë¡¼¥¸¡¼À¯¸¢¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¼ã¼Ô¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç´í³²¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢µ£Á³¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£