¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡ù¤ÊI¥«¥Ã¥×¤ÇÏÃÂê¤Î¡íÎáÏÂ¤ÎÄ¶¿·À±¡í»³ÅÄ¤¢¤¤¤¬¸ì¤ë½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡Ö»£±Æ¤Ç¤Ï¶»¤Î¥à¥Ë¥å¡Á¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡¢¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£º£²ó¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤ÎÄ¶¿·À±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëI¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë»³ÅÄ¤¢¤¤¡Ê¤ä¤Þ¤À¡¦¤¢¤¤¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¸åÊÔ¡£
»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯12·î¡¢¡ØFLASH¡Ù¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤ÎÈþËÆ¤ÈI¥«¥Ã¥×¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¿¤Á¤Þ¤ÁÏÃÂê¤Ë¡£ÍâÇ¯2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù18¹æ¤ËÅÐ¾ì¡£ÂçÃÀ¤Ç´ñÈ´¤Ê°áÁõ¤òÆ²¡¹¤ÈÃå¤³¤Ê¤·¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¥°¥é¥Ó¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
°Ê¹ß¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Âç³èÌö¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÁÛ¤¤Æþ¤ì¤Þ¤Ç¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ÉÇ÷ÎÏ¥Ü¥Ç¥£¤Î»³ÅÄ¤¢¤¤
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯36¹æ¡Ê»£±Æ¡¿¾®ÄÍµ£Ç·¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ë¤Ï¡¢4·î¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢8·î¤Ë£²²óÌÜ¡¢11·î¤Ë3²óÌÜ¤È·ÑÂ³¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£7¥ö·î´Ö¤Ç"3²ó"¤È¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÀª¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¤Í¡£
»³ÅÄ¡¡´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ë½Ð¤ëÅÙ¡¢SNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤â¿¤Ó¤Þ¤¹¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤¦´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼2²óÌÜ¡Ê½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤2025Ç¯36¹æ¡¿8·î25ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ï²Æì¸©ËÜÅç¡¢3²óÌÜ¡Ê½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤2025Ç¯47¹æ¡¿11·î10ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ï²Æì¸©¡¦ÀÐ³ÀÅç¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥í¥±¡£²ó¤òÁý¤¹¤´¤È¤Ë¡¢¿åÃå¤ÎÌÌÀÑ¤È¤¤¤¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¤¡¢¤É¤ó¤É¤óÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³ÅÄ¡¡¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¡¢ËÜÅö¤ËËè²ó¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£2²óÌÜ¤Î»þ¤ËÃå¤¿¡¢¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤ÎÊÑ·Á¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤¦¤ï¡Á¡ª¡¡²¿¤³¤ì¡Á¡ª¡×¤Ã¤ÆÌÜ¤òµ¿¤¦¤Û¤É¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤ËÈ¿¶Á¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢°Æ¤ÎÄê¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
»³ÅÄ¡¡Á´Éô¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë3²óÌÜ¤Î»þ¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿°áÁõ¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¿åÃå¤òÃå¤Ç¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¡¢Çö¤¤¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î°áÁõ¤òÃå¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»³ÅÄ¡¡¤½¤¦¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î°áÁõ¤ò¥·¥ã¥ï¡¼¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¬¤éÇË¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£°áÁõ¤Î¸«¤»Êý¤âÇËÅ·¹Ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯47¹æ¡Ê»£±Æ¡¿¾®ÄÍµ£Ç·¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼°áÁõ¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃåÊý¡¢¸«¤»Êý¤Ï»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
»³ÅÄ¡¡¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤ÏÉáÄÌ¤Î¿åÃå¤è¤ê¡¢ÌÌÀÑ¤¬¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤äÆÍÈô¤Ê¤¯¤é¤¤¤ÎÊÑ·Á¤Î¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡£¶»¤âÂÎ¤â¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÈ¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤À³Ê¤â½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÆÃ¤ËÈ©¤ÎÏª½Ð¤¬·ã¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤É¡¢Ãå¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡Ê¤¤Ã¤Ñ¤ê¡Ë¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Î2²óÌÜ¤Î»þ¤ÎDVD¤Ç¤¹¤è¡£
¡¼¡¼DVD!? ¡¡»£±Æ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ò¼ý¤á¤¿ÉÕÏ¿¤Ç¤¹¤«¡£
»³ÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¤¤¤Þ¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¡¢¥¤¥á¡¼¥¸DVD¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î»þ¤¬"½é¥°¥é¥Ó¥¢Æ°²è"¤Ç¡£¤¤¤ä¡¼¡¢ËÜÅö¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ª
¡¼¡¼¤½¤ì¤Ï»£¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡©
»³ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤â¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Âð¤Ç´Ñ¤¿»þ¡£DVD¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î¿ôÉÃºÆÀ¸¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ÌÜ¤¬ÅÀ¤È¤¤¤¦¤«¤¢¤Þ¤ê¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¹¤®¤Æ¡¢ÂçÇú¾Ð¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤À¡¢ÂçÇú¾Ð!?¡¡²¿¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡
»³ÅÄ¡¡¼«Ê¬¤¬¥È¥í¡¼¥ó¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ÂÎ¤ò¥¯¥Í¥¯¥Í¥¯¥Í¥¯¥Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤«¡¢¤â¤¦ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ!!¡¡¤¢¤È»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤È¤â¤È¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°ì½Ö¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤È¤«......¤½¤¦¤¤¤¦¤ÎÁ´Éô!!¡¡´Ñ¤Ê¤¬¤é¡Ö¥ä¥Ð¥¤¡ª¡×¡Ö¥ä¥Ð¥¤!!¡×¤È»×¤Ã¤ÆÇÜÂ®¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÀÅ»ß¥Ü¥¿¥ó²¡¤·¤¿¤ê¡£¡Ö¤³¤ì¡¢½Ð¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤â»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë
¡¼¡¼¤½¤³¤Þ¤Ç¡ª¡¡·è¤·¤ÆÊÑ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡©
»³ÅÄ¡¡¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤«¤â¡£¤Ç¤â¤µ¤é¤Ëº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬......¡£
¡¼¡¼º£ÅÙ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?
»³ÅÄ¡¡DVD¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ»È¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢Ô¼¡Ê¤Û¤³¤ê¡Ë¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«DVD¤ò¼è¤ê½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢ÆÍÁ³Æ°¤½Ð¤·¡¢±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¤¤ä¡¼¡¢¤â¤¦µö¤·¤Æ¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤¤¤ä¤¤¤ä¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Î²¿¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡¡¤ä¤Ï¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°áÁõ¤òÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ø¹Ô¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È»¨»ï¤È¤¤¤¦·Á¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¡¢Ã£À®´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼»£±Æ¤ÎºÝ¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
»³ÅÄ¡¡»³ÅÄ¤¢¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ì¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ý¡¼¥º¤È¤«¡©¡¡¤¦¡Á¤ó¡£¹ç¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬±Ç¤¨¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¿²Å¾¤¬¤Ã¤ÆµÓ¤ò¾å¤²¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼Ä¹¤¤µÓ¤¬¥Ô¥ó¤È¿¤Ó¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¤Í¡£
»³ÅÄ¡¡¤¢¤È¶»¤Î¥à¥Ë¥å¡Á¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶»¸µ¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¯¥Ý¡¼¥º¤È¤«¡¢»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é°Õ¼±¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î¶»¤Ï½À¤é¤«¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶ÚÆù¼Á¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡£
»³ÅÄ¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢»ä¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÆðÆý¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£°áÁõ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼ý¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤·¡£¤¤¤Ä¤â¶»¤Î·Á¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤½¤ÎÂç¤¤Ê¶»¤Ç¤¹¤«¡£
»³ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£´é¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Î¶»¡£»°¤Ä»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ÈºÇ¶á¤Ï¤ª¿¬¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯36¹æ¡Ê»£±Æ¡¿¾®ÄÍµ£Ç·¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÊý¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãî¤¬¶ì¼ê¤È¤«¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
»³ÅÄ¡¡Ãî¤Ï»ä¤â¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¡ª¡¡¤¢¤È²¿¤è¤ê¶ì¼ê¤Ê¤Î¤ÏÌ²µ¤¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¤Ã¤Æ½¸¹ç¤¬Ä«Áá¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¿çÌ²¤¬½½Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£¥í¥±¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÇú¿ç¤·¤Æ¤ë¤·¡¢»£±ÆÃæ¤âÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌ²¤¿¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥È¤¬¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥«¥Ã¥È¤Û¤É¤¦¤Ä¤í¤ÊÌÜ¤¬¤¤¤¤¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡£»£±ÆÃæ¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢Ì²¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¡£ÂçÊª¤Ç¤¹¡ª
»³ÅÄ¡¡¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼º£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡©
»³ÅÄ¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£ÆÃ¤Ë»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³¤³°¥í¥±¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡£
¡¼¡¼¤½¤ì¤³¤½Ìî½É¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£²Ï¸¶¤ÇÊ²¤²Ð¤·¤¿¤È¤«¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤Ç¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£
»³ÅÄ¡¡ÌÌÇò¤½¤¦¡ª¡¡¤½¤ì¡¢¤á¤Á¤ã¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¿¤Þ¤Ë¼«Á³Ë¤«¤Ç¡¢¤ä¤ä¹ÓÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¤ê²È½Ð¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤«¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ê´¶¤¸¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´º¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë²Ï¸¶¤ÇÌî½É¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¤À¤·¡£¤¿¤À¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¼ûÍ×¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
»³ÅÄ¡¡¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤½¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Ò¤È¤Ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÄ¶¿·À±¡×¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´ÇÈÄÅÝ¤ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢º£¸å¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤³¤ì¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¸«ÊÖ¤·¤Þ¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡¡¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼èºà¤Çµ×¡¹¤Ë¸«ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢½é¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¤¿¤À³Ú¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Þ¤â³Ú¤·¤¤¤±¤É¡¢¤É¤¦¸«¤»¤è¤¦¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ï¡©
»³ÅÄ¡¡¤Ê¤ó¤À¤í¤¦......¡Ê¤·¤Ð¤·ÌÛ¹Í¡Ë¡£¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆü¾ï¤Ç¤¹¤«¤Í¡£À¸³è¤Î°ìÉô¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¼«Á³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¼¡¼ºÇ½é¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÈ´·²¤À¤·¡¢ÂçÃÀ¤µ¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¤·¤«¤â·ë²Ì¤â¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£Å·¿¦¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ£±Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÂÎºî¤ê¤Ê¤É¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇÞÂÎ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ã¤Æµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤ì¤¬¤è¤êÂç¤¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿»þ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Å·¿¦¤Ê¤ó¤À¤È¸À¤¨¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü»³ÅÄ¤¢¤¤¡Ê¤ä¤Þ¤À¡¦¤¢¤¤¡Ë¡¡
2003Ç¯9·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹160cm¡¡B90 W60 H90¡¡
·ì±Õ·¿¡áA·¿¡¡
¼ñÌ£¡áÎ¹¹Ô¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¡¢Ä´Ì£ÎÁÃµ¤·¡¢¥À¡¼¥Ä¡¡
¡ûºòÇ¯Åß¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎI¥«¥Ã¥×¤ÎÄ¶¿·À±¡£¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥Ü¥Ç¥£¤¬³Æ¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°X¡Ú@yamadaaiii0911¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@_.yamada.aiii._¡Û¡¡
¡ÚÂçÁýÎÌ¡Û ¡ØÄ¶¿·À±¡Ù »£±Æ¡¿¾®ÄÍµ£Ç· ²Á³Ê¡¿1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¿åÃå¤Ë¼ý¤Þ¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤ÇúÆý¡¢Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ª¿¬¡¢¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÈþËÆ¤ò¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é»£¤ê²¼¤í¤·¡£¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤É¤ó¤É¤óÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ËÇº»¦É¬»ê¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥«¥é¥À¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª
¡Ø½µ¥×¥ì ¥×¥é¥¹¡ª¡Ù¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È½¸ ¡ØÂÀÍÛ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¡Áprologue¡Á¡Ù »£±Æ¡¿¾®ÄÍµ£Ç· ²Á³Ê¡¿1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ÀÐ³ÀÅç¤Î¥®¥é¤Ä¤¤¤¿ÂÀÍÛ¤Î²¼¡¢Ä¶Àä¥Ü¥Ç¥£¤òÍÅ±ð¤Ëµ±¤«¤»¤ë¡£¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç»£±Æ¤ò³Ú¤·¤àÈà½÷¤¬·«¤ê½Ð¤¹¼·¿§¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ï¶Ã°ÛÅª¡£´ñÈ´¤Ê°áÁõ¤âÈà½÷¤é¤·¤¯¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¡£Ç¨¤ì¤Æ¡¢Æ©¤±¤Æ¡¢¤â¤¦¥ä¥Ð¤¤¡ª¡¡Èà½÷¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤°ìºý¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö