2025年12月11日、YouTuberの一生友子が自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ・キングコングのカジサックこと梶原雄太と対面する様子を公開した。

参考：【写真】「どうしましょう」カジサックと対面し号泣する一生友子

一生友子は、ひなことユナの女性2人組によるYouTuberコンビだ。インスタグラムに投稿したプリクラの落書きが話題になり、その後TikTokやYouTubeを開始。瞬く間に女子高生のあいだで人気を博し、2025年12月現在でYouTubeの登録者数は56万人を突破している。

今回の動画は、2人へのドッキリとしてカジサックが登場するというもの。一生友子の2人は目隠しをされ、とある場所に連れられてきたようだ。対面相手のカジサックも目隠しをされ、同じ状態で対面することに。リアクションについてはカジサックのチャンネルに投稿されており、カジサックを見た一生友子は「ヤバくない？」といって驚きのあまり声にならないようだ。一方カジサックは「一生友子さんですよね？」と認識し、「知ってるよ」と声をかけた。

一生友子は感激のあまり涙し、ひたすら驚いているようだ。その後は3人で食事をすることに。ユナは「目でかいですね」「楽しいんですけどどうしましょう」とカジサックとの会話を楽しんだ。

今回の動画に視聴者からは「相性良さそう！！」「おもろすぎ」「まじですごい！！」といった声が集まった。

（文＝向原康太）