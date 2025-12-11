12月10日、6人組アイドルグループ「SixTONES」が、音楽特別番組『2025 FNS歌謡祭』（フジテレビ系）に出演した。圧巻のパフォーマンスを見せたが、6人が歌唱した「SMAPソング」が注目を集めている。

2026年1月に発売するベストアルバム『MILESixTONES-Best Tracks-』にて、ジュニア時代からカバーしていた先輩グループの楽曲を収録しているSixTONES。すでに、DOMOTO（旧・KinKi Kids）の『シンデレラ・クリスマス』の収録を発表しており、この日は「デビュー6周年スペシャルカバーメドレー」でその他のカバー曲をお披露目した。

「6人が歌ったのは、『シンデレラ・クリスマス』に加えて、Kis-My-Ft2の『Shake It Up』、KAT-TUNの『THE D-MOTION』、SMAPの『Battery』、そして嵐の『明日の記憶』の5曲でした。SixTONESは、キラキラした装飾の入った華やかなジャケット、大きめのサングラスをつけるなど、ワイルドな衣装でSNSでは『治安悪くて大好きすぎる』と、称賛する声があがっています」（スポーツ紙記者）

先輩グループの楽曲を歌唱する6人のパフォーマンスは会場をわかせた。一方で、放送後のXでは、

《5人旅思い出すなぁ……》

《Battery、SMAPの中でもかなり好き寄りの曲、そして5人旅のUSJの思い出……》

《Battery聴くとSMAPの5人旅でUSJ行ったの思い出す あの旅最高に良かったんだよな 中居君の涙に何度ももらい泣きしたっけな》

など、『Battery』に感動する声が聞かれていたのだ。

2013年にリリースされたSMAPの『Battery』は全編英語詞が特徴で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）とコラボし、CMソングやUSJのアトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」のBGMとして使われた。この曲は、SMAPファンにとって思い入れのあるイベントとかかわりが深い。

「2013年の『SMAP×SMAP』（フジテレビ系）で、グループ結成25周年を記念してメンバー5人だけで大阪や有馬温泉を旅行する企画が行われ、USJを訪れました。木村拓哉さん、草磲剛さん、香取慎吾さんの3人が『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』に乗って自分たちの曲を聴いて大はしゃぎし、乗らなかった中居正広さんと稲垣吾郎さんはその様子を楽しそうに見守りました。これがファンから大好評でした。5人旅は当時SNSでも大きな反響を呼び、『Battery』もこの旅行を象徴する曲として認知されているようです」（芸能記者）

“5人旅想起”ソングでSMAPファンを喜ばせたSixTONES。今回のカバー歌唱に注目が集まったのには、こんな理由もある。

「SMAPは2016年、KAT-TUNは2025年3月で解散し、嵐も2026年春で活動終了することが決まっています。解散してテレビで流れる機会が減ったグループの楽曲を歌唱したことが喜ばれたのでしょう。

とくに、『Battery』は他のSMAPの楽曲に比べると、音楽番組で紹介されたり、ほかのアーティストがカバー歌唱することも少なかったので、SixTONESのベストアルバムで復活することに感動したファンも多かったのだと思われます。SixTONESはワイルドな衣装でヤンチャな印象を持たれがちですが、今回のカバー歌唱から先輩への敬意や気遣いが垣間見えたようです」（同前）

SixTONESのグループ名には、「原石」という意味が込められている。先輩らの思いを受け継ぎ、6つの“原石”はさらにまぶしく輝けるか。