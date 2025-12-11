″ズレてる２人″松本穂香と伊野尾慧が目黒川沿いを仲良く歩いて…’26年１月期ドラマロケ発見撮！

息ピッタリの”ズレてる”２人

都心の川沿いを、お揃いのベンチコートを着て歩く男女。何がそんなに楽しいのか、２人はずっと笑顔で喋り続けていた──。

11月中旬、都内・目黒川沿いで’26年１月期のテレビ朝日系列日10ドラマ『50分間の恋人』の撮影が行われていた。同ドラマで、松本穂香（28）と『Hey! Say! JUMP』伊野尾慧（35）がW主演する。

「伊野尾演じるAIだけに心をひらく孤独なイケメン・甘海晴流（あまみはる）と、松本演じる仕事に一直線な堅実キャリア女・辛島菜帆（からしまなほ）というまったく違うタイプの２人が織りなす“胸キュンラブコメディ”。２人の間に起きたあるトラブルをきっかけに『お昼休み限定の関係&30回の手作り弁当で関係をチャラにする』という奇妙な契約を結びます。ユニークな設定で展開がまるで読めないオリジナルストーリーです」（テレビ誌ライター）

この日の撮影は夜。衣装を着た２人は、目黒川沿いを並んで歩くシーンの撮影を行っていた。カットの声がかかると、スタッフがダウンコートを持って駆け寄った。次の撮影準備の間、２人は冒頭のように談笑を続けていた。しばらくすると歩みを止め、目黒川を眺めながら何かを考えたり、話し合っているような表情を浮かべている。その雰囲気はとてもよく、まさに息が合っている感じだ。

ABCテレビの公式ドラマチャンネル『ABCのドラマch』で配信されている２人のスペシャルインタビューで、初めてラブコメに主演するという伊野尾は、晴流のキャラ作りについて、

「盆栽を持っていたり、口癖でボーノと言ったりとか、かなり個性的な部分が多いので。それでも、愛されるキャラクターにしたいなという気持ちが強い」

と語った。一方の松本は、菜帆について、

「温かみのある真っすぐな女性を意識している」

と話した。さらに、「このドラマを一言で言うと？」という質問に対して松本が、

「開けてみないとわからない、お弁当箱のような。いろんなものが詰まっているので」

と表現すると、伊野尾が、

「天才だね」

と、讃える場面も。最後に、伊野尾が、

「ズレてる２人がどういう関係性になっていくか注目してほしい」

と締めた。インタビューでも息がピッタリの２人が、どのように恋の“ズレ”を演じるのか。乞うご期待だ。

