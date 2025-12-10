小芝風花率いるゴチバンドが再結成！増田貴久が「栄光の架橋」を熱唱するも横山裕の視線はなぜか岡村隆史に

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月11日20時から放送される日本テレビ『るぐるナインティナイン』は、今シーズン残り2戦の忘年会ゴチ後半戦。

VIPチャレンジャーは、先週に続き横山裕（SUPER EIGHT）とムロツヨシが登場。ゴチバトルの舞台は、伝統的な和食にフレンチとイタリアンが融合した料理が楽しめる「和食 清水」。設定金額は3万5,000円で、ビリの自腹総額は9人で32万円前後となる。

■ついに忘年会ゴチの結果が発表

テーマは「みんなでマル秘宴会芸披露！大忘年会ゴチ後半戦」。

先週は矢部浩之がうどん芸を見せたが、岡村隆史も師匠から受け継いだという禁断の芸を披露。これにムロは「ナイナイさんはどこに今向かってる？」、横山も「もう1回売れようとしてる！」と沸く。

さらにムロは「いい忘年会にしたい」と前回も持ち込んだ「3の倍数ゲーム」を再提案。「今日は帰しません！」とやる気十分だが、前回失敗しまくりでグズグズだった岡村は不安気な表情…。

そして小芝が「二度と同じメンバーではできないすごく特別なバンド」と言うゴチバンドが今年も再結成。今回は新メンバーの白石麻衣がドラムを、せいや（霜降り明星）がギターに挑戦する。増田貴久（NEWS）がボーカルで「栄光の架橋」を熱唱すると、「素晴らしい！」という拍手喝采も、横山はなぜか岡村に目が釘付けに!?

今週はついに忘年会ゴチの結果発表。ゴチメンバーが30万円の自腹となれば一気にクビ候補に転落してしまうため、一同戦々恐々。一方、VIPチャレンジャーが負けるとメンバーの順位変動がないため、ムロは「俺負けたら風花さんに迷惑かける」、横山も「マジで負けるわけにはいかない」とプレッシャーがかかる。

その現在最下位の小芝は、先週シャンパン代も自腹になり、総自腹額90万円超えで本人も「なんでこんなことになったんやろ？」とショックを受けている様子。6位の高橋文哉もここで負けたらビリに転落となるため、プレッシャーで顔面蒼白に。

そして、「横山君には勝ってんじゃないかな」と言う増田に対し、横山は「マジでしんどいっす」と余裕なし。はたして先輩後輩対決はどうなるのか。また、自腹レースの順位変動は起こるのか？ さらに最後にはクビに関する重大発表が！ 最後まで目が離せない展開をお見逃しなく。

