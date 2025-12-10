お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓（50）が、7日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。YouTubeチャンネル開設での苦労話を語った。

番組でYouTubeの話になると、鈴木は「人気者になりたくて。300万円くらいかけて」とチャンネルを開設した当時を回想。MCの上沼恵美子も「300万もかけたの？凄いね」と驚いた。

ただ、鈴木は「芸能人が始めると、すぐに登録者数200万人とか、凄いバーンと行くんですけど、僕は100人も集まらず…」と苦労話を告白。

「しょうがないから。それしか集まらないので。それで占いに“どうやったら登録者数が増えますか”というので、番組で行ったんです」と、バラエティー番組の企画で占い師に助言を求めたという。

そこで助言をもらったものの「何年経っても上がらないんです」と鈴木。「もう一度、占いのところに行ったら、そこはツブれてましたね」とてん末を語ると、スタジオから失笑が漏れた。

高田純次は「鈴木さんだったらヒットすると思うけどな。面白くないの？」とツッコみ、鈴木が「そんなことないです」と慌てて否定。ただ、様々な企画を行ったが「難しい。4年ぐらいやってますけど」となかなか登録者数が集まらず、苦労していることを明かしていた。