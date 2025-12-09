２戦連発となるゴールを決めた中村。（C）Getty Images

　現地12月８日に開催されたリーグ・ドゥ第16節で、中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスはホームでラバルと対戦し、４−０で快勝した。

　この一戦で圧巻のゴラッソを決めたのが、中村だった。１−０で迎えた30分、敵陣ペナルティエリア手前の中央でパスを受けると、素早い反転から迷わず右足を一閃。鮮やかなミドルシュートをゴール左上に突き刺してみせた。
 
　このスーパーミドル弾にSNS上では、「リアル翼くんやん」「とんでもないゴラッソ」「ドライブシュートかっこよすぎる」「キーパー動けてないやん」「環境破壊」「バケモンやんけ」といった声が上がっている。

　これで２戦連発。今季７ゴール目をマークした。

