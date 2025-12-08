timelesz菊池風磨「僕以外の7人で…」いまだに根に持っているメンバーの行動とは？

12月8日、日本テレビ系『ZIP！』に、timelesz・菊池風磨がVTR出演。メンバーに対して根に持っている出来事を明かした。

番組インタビューで、菊地は“今年の忘れられない出来事”として、「僕以外の7人で食事に行ったんですよ。あとから写真が送られてきて、『イエーイ』みたいな。今の今まで根に持ってるわけですけど」と、自身以外のtimeleszメンバーが食事に行っていたことを明かした。

続けて、「（事前に誘いは）まったくないですね。あの時のなんとも言えない気持ちっていうのは、いまだに鮮明にというか…今でも思い出すだけであの時の気持ちになれる」と複雑そうにコメント。

また、“今年やり残したこと”を聞かれると、「寺西（寺西拓人）の家でホームパーティーをするっていう。なんかあいつ嫌がるんですよ。みんなで行こうとすると嫌がるんですよ。嫌がられると行きたくなるというか」「モクモクの煙で焼肉パーティーしたいです」と答えつつ、「こういうこと言うから嫌がるんでしょうね」と笑っていた。