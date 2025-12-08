¡Ö¥·ー¥È¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¿¤À»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È¡Ä¡×¡¡Ä«¤ÎÄ¹Ìî±ØÁ°¤¬ÁûÁ³¡¡¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤Ë¤è¤ë¡È»àË´¤Ò¤Æ¨¤²¡É¡¡·Ù»¡¤¬±¿Å¾¼ê¤«¤é»ö¾ðÄ°¤¯¡ÚÄ¹Ìî¡Û
Ä«¤«¤éÄ¹Ìî±ØÁ°¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8ÆüÄ«¡¢Ä¹Ìî»Ô¤ÎJRÄ¹Ìî±ØÁ°¤ÎÏ©ÃÏ¤Ç¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤Ë¤è¤ë»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤Æ±¿Å¾¼ê¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀª¤Î¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤¦JRÄ¹Ìî±ØÁ°¤ÎÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÄ«¡£Æ»Ï©¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¥×¥ìー¥È¡¢¤½¤·¤Æ²£ÃÇÊâÆ»¤ÇÄ´¤Ù¤ë´Õ¼±¤Î»Ñ¤¬¡£
¸ÞÌ£ÆÁ¿Íµ¼Ô
¡Ö·úÊª¤È·úÊª¤Î´Ö¡¢¥°¥ìー¤ÎËë¤Ç±£¤µ¤ì¤ÆÂ¿¤¯¤Î·Ù´±¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»öÌ³½ê¤ÎÁë¤«¤é¤Î¤¾¤¤¤¿¤é¤½¤Î»þÅÀ¤Çµ¬À©Àþ¤È·Ù»¡¤¬¤¤¤Æ¡¢¥·ー¥È¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤³¤ì¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤À»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×
8Æü¸áÁ°7»þÁ°¡£
¸òÈÖ¤ËÆÏ¤±½Ð¤¿½÷À
¡Ö¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÆ¬¤ò¤±¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
JRÄ¹Ìî±Ø¶á¤¯¤ÎÏ©ÃÏ¤Ç¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¸½¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¶á¤¯¤ÎÅ¹¤Î40Âå¤ÎÃËÀÅ¹Ä¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏJRÄ¹Ìî±Ø¤«¤é¤ï¤º¤«100¥áー¥È¥ë¤Û¤É¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤È¥Ó¥ë¤Î´Ö¤ÎÏ©ÃÏ¤ÇÂÞ¾®Ï©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤¬Ä¹ÌîÂçÄÌ¤ê¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÆþ¤ê¡¢º¸¸åÎØÉÕ¶á¤Ç¤Ò¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤Ë¤è¤ë¤Ò¤Æ¨¤²¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÁÈ¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼Ö¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤»¤ëºÝ¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Àé¶Ê»ñ¸»¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¡¶âß·Í×»öÌ³Ä¹
¡Ö¡ÊQ.¥Ð¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿ー¤¢¤ë¤Ê¤·¤Ç°ã¤¦¤«¡ËÉáÄÌ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤¹¤È¤³¤Î¸å¤í¤«¤éÄ¾»ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥ß¥éー¤Ç¸«¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç ¿¿¸å¤í¤ÏÁ´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡×
ÆÃ¤Ëº£¤Î»þ´ü¡¢ÌÀ¤±Êý¤Ê¤É°Å¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÁö¤ëºÝ¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤ê°ìÁØÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àé¶Ê»ñ¸»¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¡¶âß·Í×»öÌ³Ä¹
¡ÖÏ©ÌÌ¤âÅà·ë¤·¤¿¤ê»×¤ï¤Ì¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦½½Ê¬¡¢ÅöÁ³¥¹¥Ôー¥É¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¼þÃÎ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä¹Ìî±ØÁ°¤Çµ¯¤¤¿º£²ó¤Î»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡¤¬¸½¾ì¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤«¤é¼ÖÎ¾¤òÆÃÄê¤·¤Æ±¿Å¾¼ê¤Ë»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£