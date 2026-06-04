去年5月、埼玉県三郷市で飲酒運転をして小学生4人に重軽傷を負わせたひき逃げ事件で、執行猶予付きの有罪判決を受けた中国籍の男が無免許運転の疑いで現行犯逮捕されました。道路交通法違反（無免許運転）の疑いで逮捕されたのは、職業不詳の中国籍・〓洪鵬容疑者（43）です。〓容疑者はきのう（3日）午後1時過ぎ、三郷市の自宅近くの路上を、無免許でSUV車を運転していたところを現行犯逮捕されました。警察の調べに対し、〓容疑