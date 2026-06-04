小学生を車ではねて逃走した事件で執行猶予中だった中国籍の男が、無免許運転の現行犯で逮捕されました。〓洪鵬容疑者（43）は3日、埼玉県三郷市の県道で無免許で車を運転した疑いで現行犯逮捕されました。〓容疑者は2025年5月、車を飲酒運転して小学生4人をはねてけがをさせて逃走したとして執行猶予付きの有罪判決を受け、免許取り消しの行政処分を受けていました。調べに対し、〓容疑者は黙秘しているということです。裁判で〓