4日夜、愛知県幸田町の信号交差点で横断歩道を渡っていた女性が車にはねられ、重傷とみられています。警察はひき逃げ事件として捜査しています。警察によりますと、4日午後8時半ごろ、幸田町菱池の信号交差点で南に向かって横断歩道を渡っていた33歳の女性が、右折してきた車にはねられました。現場を通りかかった男性から119番通報があり、はねられた女性(33)は病院に搬送されましたが、右足を骨折する重傷とみられています