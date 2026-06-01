名古屋市南区で2人が死亡し、85歳の運転手が逮捕されたマイクロバスのひき逃げ事件。事故直前のバスに不自然な動きが。 【写真を見る】2人死亡 マイクロバスひき逃げ事件 直前に約150メートルを15分かけて進む 85歳運転手に何が？ 蛇行しながら男性を引きずったか （田中希宜記者）「事故から3日が経過し、現場には多くの花や飲み物が供えられています」けさ、事故が起きた現場では朝から花を手向ける人の姿がありました。