元BE:FIRSTの三山凌輝が12月6日、都内にオープンする「あんかけパスタ専門店」の開業記者発表会に出席。故郷・名古屋のソウルフードを熱烈PRした。

オープンのきっかけは、彼が幼いころ通っていた地元のあんかけパスタの名店が閉店してしまったため、「文化として絶やしてはいけない」と決意したという。

「そんな新オープンの店のシェフは、彼の父親。三山さんは、その名店の惚れ込んだ味を、父と忠実に再現すると意気込んでいます」（芸能記者）

吉祥寺に開く店名はズバリ、「親父のあんかけパスタ」でグランドオープンは13日という。そんな三山がプロデュースする“新事業”について芸能プロ関係者はこう語る。

「彼が4年間在籍していたBE:FIRSTを脱退したのは先月8日のことです。結婚とグループ脱退後初の公の場で彼がこのお店のオープンを発表したことが、その気合を物語っていますよね。

取材で三山さんは『とにかく1人でも多くの人間に食べてもらいたい』『全世界の人に食べてもらいたい』とまで語っていましたが、地元の味を個人的な思い出にとどめておくのではなく、あんかけパスタ文化を広げたいという使命感に満ち溢れています」

さらに彼の事業は人生の“再構築”においても意味があるという。

「三山さんは発表会のなかで、父親と一緒に暮らしたことがなかったと話していました。関係はそれでも良好だったようですが、そんな父親をシェフに迎え、自分の会社で父親と一緒に働くということは、幼いころに共有できなかった時間を取り戻すことになります。また、この味を妻の趣里さん、そして今年9月に誕生した第1子にも伝えたいのでしょう」

さらに、この店の成功が三山の今後にとって重要な意味をもつという。

「11月末に三山さんはInstagramで生配信をおこなった際、LIVE配信やイベントを開催するプロジェクト『Life Community』の立ち上げを発表しました。いわばファンクラブのようなものですが、会員プランの中には月額8000円のプレミアム版もあり、とまどう声も聞かれます。また、頻発しているクマ被害を題材にしたNetflixドラマに2番手の配役で出演予定でしたが、最近の相次ぐ被害で撮影が中止に。来年からはソロアーティストとして活動するとも明かしていましたが、実際に着手しているのはこのお店のみ。しばらくはこのお店の成否が注目されるでしょう」（同前）

三山はまた「現状、あんかけパスタ専門店、東京で1店舗です。これは楽しみでしょ。食べたいでしょ」と自信を覗かせていた。この出店をきっかけに「あんかけ」がブームとなり、新たなジャンルとなるかもしれない。