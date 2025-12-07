AKB48の結成20周年で2025年12月4日から7日にかけて行われているコンサートで、OGメンバーのパフォーマンスも注目を集めている。

「たかみなの目が『ギラッ』としたのがエモすぎて」

6日に東京・北の丸公園の日本武道館で開催された「20周年記念コンサート Part2」には高橋みなみさん、小嶋陽菜さん、峯岸みなみさん、柏木由紀さん、指原莉乃さん、横山由依さんら11人のOGメンバーが出演。現役メンバーらとともに熱いステージを作り上げた。

特にファンを沸かせたのは、高橋みなみさんらOG8人と、現役メンバー10名で挑んだ「根も葉もRumor」。同グループの楽曲でも屈指の難度を誇るダンスナンバーに、会場に詰めかけたファンからは驚きの声が上がった。

同曲のパフォーマンスの発案者は指原さんだったといい、公演後のXで「現役の曲をリスペクトを込めてやりませんか？ という提案をさせていただいたんだけど、その瞬間にたかみなの目が『ギラッ』としたのがエモすぎて忘れられない」と裏話を明かした。

「で、根も葉もポジション決める時に、『私、センターやっていいｯｽｶ』って言ってくれて、たかみなが自分のことをそんな風に言うのを見たのが誇張抜きに初だったから、もうそれが嬉しくて嬉しくてかわいくてかわいくて みんな『当たり前！！！』となった」という。

高橋さんは、指原さんの投稿を引用し「あの提案はまじ痺れた」とコメント。

「絶対やった方がいいね、、、やるなら根も葉も、、、で、、できるか、、？」と葛藤があったことを明かしつつ、「まだ時間あるしーー（6月（根も葉ものなぁちゃんの歌い出し大好きだからやりたいなー言っていいかなー、、、『私センターやっていいですか？！』ww」とセンターを志願した背景をつづった。「さしP最高」と指原さんのプロデュース手腕をたたえた。

「7月から皆んなそれぞれ練習してました」

峯岸さんは「バキバキダンスのよこゆいポジを『みぃちゃん！ どう！』と言ってくれたたかみな」と明かし、「性格的にいやいや...となりかけたけど、たかみなの中で私はずっと"ダンスが上手なみぃちゃん"なのが嬉しくて頑張ることにしました！ とんでもないことを引き受けたと思った夜もあったけど、誘ってくれて本当にありがうね」（原文ママ）と感謝をつづっている。

小嶋さんは「みんな楽しかったねー 久しぶりのライブ！ たかみながずっと前から気合い入ってたから、私もできる限りやりました みんな頑張ったからさっしーの涙を見て思わずもらい泣き」と久々のライブを振り返った。

高橋さんは、最高難度のダンスに「7月から皆んなそれぞれ練習してました」とも明かし、「クオリティは現役メンバーには到底及ばないと思うけど、こんなに頑張ってくれてる現役メンバーにリスペクトを込めて。限界突破でヘトヘトになったけど、みんなとやれて本当に良かった！」と振り返っている。

ファンからは、「りのちゃんの提案だったのね！ 忙しい中、あの振りを覚えてやり切るOGに感動したよ〜」「こちら側から見ても、OGさんたちに踊ってもらえるのなら、センターはたかみな一択だと思うの...それをたかみなが自らセンターやりたいって言ってくれたのが嬉しすぎるエピソードだし、オタク側とたかみな本人との解釈一致感もあって嬉しい」など、歓喜の声が上がっている。