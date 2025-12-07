「シェイプ・オブ・ウォーター」（2018年）でアカデミー賞の作品賞、監督賞などを獲得したギレルモ・デル・トロ監督（61）が、米ニューヨークで開催されたゴッサム賞受賞式で、映画製作における人工知能（AI）の使用を強く否定した。



【写真】ハリウッド騒然の“AI女優” モーガン・フリーマンは不快感あらわ

「フランケンシュタイン」でヴァンガード・トリビュート賞を受賞したデル・トロ監督。主演のオスカー・アイザック（ヴィクター・フランケンシュタイン役）とジェイコブ・エロルディ（クリーチャー役）とともに登壇した。



デル・トロ監督はまず原作者メアリー・シェリーを称え、11歳で原作を手にした瞬間に映画化を決意したことを振り返った。監督できたことを「人生最大の特権」と表現した。続いてキャストやスタッフに感謝を込めて、「この映画は人間によって、人間のために作られた。デザイナー、ビルダー、メイク、衣装、撮影、音楽、編集、すべての芸術性が一つ一つのフレームに広がっている」とたたえた。



スピーチの最後には「AIなんてくそくらえ!」。映画に携わった“人間”をしっかりとたたえた上で、ハリウッドにおける生成AIの導入を痛烈に批判した。デル・トロ監督は10月にも「映画に生成AIを使うなら死んだほうにもましだ」と発言しており、「フランケンシュタイン」でもAIは一切用いていないと明言している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）