「経営学の父」と呼ばれるのは誰か、あなたは即答できますか？

その名は――ピーター・ドラッカー。

彼が残した言葉は、時代を越えて世界中の経営者やビジネスパーソンの指針となっています。なぜ没後20年近く経った今も、ドラッカーは読み継がれ続けるのか。

『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』の著者である吉田麻子氏に、現代にこそ響くドラッカーのメッセージを伺いました。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局 吉田瑞希）

リーダーに必要なのはやさしさ？厳しさ？

――「やさしさ」と「厳しさ」のバランスを取るために、リーダーは何を基準にすべきでしょう？

吉田麻子（以下、吉田）：リーダーシップをとるにあたり、「やさしさ」と「厳しさ」はどちらも必要であると考えますが、バランスを取るためにはその基準が重要です。

ではどのように基準を考えていけばよいのでしょうか。

ここでいう“基準”とは、リーダー自身の感情ではなく、仕事と人に対する姿勢を測る拠り所のことです。

ここでは「人を育てる」という観点で見ていきましょう。

「人のマネジメント」において重要な部分ですが、組織で働くリーダーにとっては自分のメンバーの成長は仕事をするうえでの要諦といえます。

組織には「人のマネジメント」と「仕事のマネジメント」がある

吉田：ドラッカーは、『マネジメント』で組織が社会に貢献する3つの役割を提示しています。

1）自らの組織に特有の目的とミッションを果たす。

2）仕事を生産的なものとし、働く人たちに成果をあげさせる。

3）自らが社会に与えるインパクトを処理するとともに、社会的な貢献を行う。

この中でも 2）仕事を生産的なものとし、働く人たちに成果をあげさせるというのはドラッカーの「人と仕事のマネジメント」における重要な考え方であり、組織で働くリーダーにとっても土台になる部分です。

リーダーがやってはいけない3つのNG

吉田：その「人のマネジメント」を詳述している『非営利組織の経営』の「人事と組織」という章で、人を育てるということについて書いてあります。

リーダーにとっての「やさしさ」と「厳しさ」の混在をここにも見ることができますので例としてあげてみましょう。

「人を育てることについて、われわれは何を知っているか」

「特に、何を行うべきでないかについてよく知っている」

として、3つの「行うべきでないこと」を書いています。

