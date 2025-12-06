¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁý¤¨¤ë⁉¡× »ÅÊý¤Ê¤¯¿¢¤¨¤¿¥·¥ç¥¦¥¬¤¬È¾Ç¯¸å¡Ä¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¼ý³ÏÎÌ¤Ë¡ª¥Í¥Ã¥È¤â¶ÃØ³¡ÖÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¡¡ÌôÌ£¤ä¹á¿ÉÎÁ¤È¤·¤Æ¿©Âî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿©ºà¡Ö¥·¥ç¥¦¥¬¡×¡£°ìÊý¤Ç¡¢²ÈÄíºÚ±à¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡£»ÔÈÎ¤Î¼ï¥·¥ç¥¦¥¬¤ò3¸Ä¿¢¤¨¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¤¬¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Êー¤¤¡×¡Ö¤³¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁý¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¡ÖÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Æ¤Ä»²°¤Î»Å¹þ¤ß¤«¡ª¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥¦¥¬¡¡Â¿¤¹¤®¤ë¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª
¡¡¥¢¥ì¥ó¥¸²ÈÄíºÚ±à¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Ý¤¿¤í¤¦¡×¡Ê@HACK1136¡Ë¤µ¤ó¤Ï11·î²¼½Ü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤¤¡© ¤³¤ì¡¢À¸Õª¤ò3¤Ä¿¢¤¨¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤¼¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢¼ý³Ï¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¥·¥ç¥¦¥¬¤Ï¤Þ¤µ¤«3¸Ä¿¢¤¨¤¿¤À¤±¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÂçËºî¡£ÌÜ»ë¤Ç¤â¡¢10ÇÜ¤Ç¤Ï¤¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÎÌ¤À¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¤Î?!¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Êー¤¤¡¡3¤Ä¤¬²¿ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤¨?! ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î?! ¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤ë¡ª¡×¡Ö¥×¥é¥ó¥¿ー¤Ç¤³¤ì¤À¤±Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁý¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹!?¡×¡ÖÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¥¦¥¬ºÏÇÝ¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¡£¡Ö±à·ÝÅ¹¤ÇÇä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ï¥·¥ç¥¦¥¬¤¬¡Ø¿¢¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯¤Ë3¸Ä¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯¤Ï4¸Ä¿¢¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¼ý³ÏÎÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢1¸Ä¸º¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤°é¤Á¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Ý¤¿¤í¤¦¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²ÈÄí¤Ç¥·¥ç¥¦¥¬¤òºÏÇÝ¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï2ÅÀ¡£¡Ö¥·¥ç¥¦¥¬¤Ï¿å¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿¢Êª¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¾ì¤ÏÆÃ¤ËËèÄ«¤Î¿å¤ä¤ê¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤ÈÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2～3²ó¤Û¤É³ô¸µ¤ËÅÚ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤ÎÇò¤¤ÉôÊ¬¡Ê²Ä¿©Éô¡Ë¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¡È¥³¥Ä¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¼ý³ÏÎÌ¤¬¤µ¤¹¤¬¤ËÂ¿¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢È¾Ê¬¤Ï¤ª¿þÊ¬¤±¤Ë¤Þ¤ï¤·¤¿¡£»Ä¤ê¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¡Ö²Æ¤ËÄÒ¤±¤¿Çß´³¤·¤«¤é½Ð¤¿Çß¿Ý¤ËÇö¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¥·¥ç¥¦¥¬¤òÄÒ¤±¹þ¤à¡ØÇß¿ÝÄÒ¤±¡Ù¤ä¡Ø¼«²ÈÀ½¥¸¥ó¥¸¥ãー¥¨ー¥ë¡Ù¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ì¥·¥Ô°Æ¤Ï¹¤¬¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡¦Æ£´Ý ¹ÉÀ¸¡Ë