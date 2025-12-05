この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏が、「Web広告はやるべき？やらないべき？失敗しない判断ガイド」と題した動画を公開し、多くの経営者が悩むWeb広告の判断基準について解説した。



Web広告を「やるべきか、やらないべきか」という問いに対し、長橋氏は「明確に答えられる」としつつも、より重要なのはその前提を理解することだと指摘する。長橋氏によると、同じ50万円の広告費を使っても、黒字になる企業と赤字になる企業に明確に分かれるという。この差が生まれる根本的な原因は、広告の本質を理解しているかどうかにあると語る。



長橋氏は、広告の本質を「店舗に顧客を連れてくることだけ」と断言する。動画ではアパレルショップを例に挙げ、「広告を使って店舗に集客しても、好みの服がなければ顧客は買わずに帰る」と説明。広告の役割はあくまで見込み客を連れてくるまでであり、そこから先の売上は商品力や接客、ビジネスモデル次第であると強調した。多くの企業が「広告を使えば売上が上がる」と思い込んでいるが、この定義を間違えると判断を誤ってしまうという。



では、広告は何のために使うべきなのか。長橋氏は、その目的を「売上」から「ビジネスモデルの検証」に切り替えるべきだと提案する。広告を使えば、SNSやSEOといったオーガニックな集客手法よりも遥かに速く、「その商品が売れるのか」「どんな顧客層に響くのか」といったデータを集めることが可能になる。つまり、広告は売上を上げる魔法ではなく、事業を改善・成長させるための「学習速度を最大化する」強力な武器なのだ。



動画の最後で長橋氏は、自社が広告で利益を出せる段階にあるかをセルフチェックするための「5つの判断軸」を提示。広告を検討する前に、まず自社の状況を客観的に把握することが、失敗しないための第一歩だと締めくくった。